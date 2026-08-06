Comeback in Taschkent: Paxtakor verspielt 2:0-Führung gegen Bukhoro

Das Spitzenspiel des 16. Spieltags der Usbekistan Super League bot Drama und unerwartete Wendungen. Im spannenden Duell in Taschkent empfing der Tabellenzweite Paxtakor den Dritten Bukhoro und verspielte eine Zwei-Tore-Führung.

Die Mannschaft von Kamoliddin Tojiyev ließ zum zweiten Mal in Folge Punkte liegen und verpasste die Chance, Tabellenführer Neftchi zu überholen.

Paxtakors selbstbewusster Start und die Dominanz in der ersten Halbzeit

Von den ersten Minuten im Paxtakor-Stadion an zeigten die Gastgeber viel Offensivdrang. In der 16. Minute Dilshod Saitov erzielte daraufhin die Führung.

Nur wenig später, in der 28. Minute, erhöhte der Angreifer der Löwen Stefan Chinedu den Vorsprung und schien den Sieg seiner Mannschaft nahezu gesichert zu haben — 2:0.

Bukhoro mit Comeback und Rodichs Traumtor

Nach mehreren Wechseln und einer taktischen Umstellung zeigte Bukhoro in der zweiten Halbzeit große Moral:

Eine spektakuläre Trivela: In der 75. Minute Vladimir Rodich traf mit einem fantastischen Schuss mit der Außenseite des Fußes ins Tor und verkürzte den Rückstand.

Drama in der 83. Minute: Kurz vor dem Abpfiff stellte Paxtakors Torhüter Sanjar Quvvatovmit einem unerwarteten Eigentor den Gleichstand wieder her — 2:2.

Das Endergebnis und die Situation in der Tabelle

Nach dem Unentschieden blieb Paxtakor mit 35 Punkten auf dem zweiten Platz und konnte Tabellenführer Neftchi mit 36 Punkten nicht überholen. Bukhoro, das einen hart erkämpften Punkt holte, 27 Punkten festigte damit den dritten Tabellenplatz.

Super League, 16. Spieltag

Paxtakor — Bukhoro 2:2

6. August, Taschkent, Paxtakor-Stadion

Tore: Dilshod Saitov (16), Stefan Chinedu (28) — Vladimir Rodich (75), Sanjar Quvvatov (83, Eigentor).

Paxtakor: Sanjar Quvvatov, Zaid Tahsin, Muhammadqodir Hamraliyev, Dilshod Saitov, Akmal Mozgovoy, Doston Hamdamov (Ayman Husayn, 86), Bashar Resan (Flamarion, 86), Abdurauf Bo‘riyev, Sardor Sobirxo‘jayev, Sherzod Nasrullayev, Stefan Chinedu (Hojimat Erkinov, 69).

Bukhoro: Umid Hamroyev, Ravshan Xayrullayev, Xurshid Muxtorov, Shahzod Ubaydullayev (Anvar Jo‘rayev, 69), Temur Mamasiddiqov (Asilbek Qayyumov, 74), Javohir Ro‘ziyev (Asad Jo‘raboyev, 46 (Nika Kacharava, 56)), Sherzod Esanov, Muhammad Yo‘ldoshev (Shahboz Jo‘rabekov, 46), Boyan Mladovich, Kirill Todorov, Vladimir Rodich.

Verwarnungen: Ravshan Xayrullayev (42), Nika Kacharava (64), Kirill Todorov (66).

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