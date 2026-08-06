Koreas Sonde Danuri fotografiert Absturzstelle der Falcon 9-Rakete auf dem Mond

Laut der koreanischen Raumfahrtbehörde KASA hat Südkoreas Mondsonde Danuri seltene Aufnahmen der oberen Stufe einer Falcon 9-Rakete von SpaceX kurz vor und nach ihrem Einschlag auf der Mondoberfläche gemacht. Dieses Ereignis ist von großer Bedeutung für die globale Wissenschaft, da Forscher zum ersten Mal die Auswirkungen künstlicher Objekte fast in Echtzeit beobachten konnten. Dies berichtete Ixbt.com berichtet .

Die Kollision ereignete sich am 5. August dieses Jahres in der Nähe des Einstein-Kraters auf der Mondrückseite. Um das Ereignis erfolgreich aufzuzeichnen, hatten Spezialisten zuvor die Umlaufbahn der Danuri-Sonde angepasst. Infolgedessen flog das Raumfahrzeug direkt über den angepeilten Einschlagpunkt hinweg.

Einzigartiger Bildgebungsprozess und wissenschaftliche Ausrüstung

Den von KASA bereitgestellten Daten zufolge wurde das erste Bild etwa 30 Minuten vor dem Aufprall aufgenommen, woraufhin die Sonde im Anschluss an das Ereignis noch eine Serie von sieben weiteren Bildern aufnehmen konnte. Der Aufnahmeprozeß wurde in einer Höhe von etwa 340–350 Kilometern durchgeführt.

Dabei kam die hochauflösende Kamera LUTI zum Einsatz, die Details von fünf Metern pro Pixel liefern kann. Neben der Hauptkamera beobachtete auch die Weitwinkel-Polarimetriekamera PolCam das Gebiet. Dieses Gerät ist für die Untersuchung der Eigenschaften des Mondbodens konzipiert und ermöglicht die Analyse der Partikelgröße an der Oberfläche sowie der Verteilung des ausgestreuten Materials.

Forschungsergebnisse und internationale Zusammenarbeit

Erste Analysen bestätigten, dass der Raketenabsturz die Mondtopografie verändert hat. In den veröffentlichten Vergleichsbildern ist deutlich eine längliche dunkle Spur zu sehen, die vor dem Einschlag der Falcon 9-Stufe noch nicht vorhanden war. Während neue Krater von künstlichen Objekten früher erst Wochen oder Monate später entdeckt werden konnten, wurde diese Beobachtung in der Wissenschaft zum ersten Mal im Format „vor und nach dem Absturz“ durchgeführt.

Diese erfolgreiche Operation bestätigte einmal mehr die hohe Präzision der Umlaufbahnsteuerung von Danuri und ihre Fähigkeit, komplexe wissenschaftliche Untersuchungen durchzuführen. In Zukunft soll auch der US-amerikanische Orbiter Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) dieses Gebiet fotografieren, und die von Danuri bereitgestellten Daten werden als wichtige Grundlage für die gemeinsame Forschung mit der NASA dienen.