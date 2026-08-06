Fenerbahçe besiegt Sturm zu Hause dank Toren von Talisca und Greenwood

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Fenerbahçe besiegt Sturm zu Hause dank Toren von Talisca und Greenwood

Am 5. August empfing Fenerbahçe aus Istanbul im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde der Champions League den österreichischen Klub Sturm. Das berichtet euro-football.ru berichtet .

Die Gastgeber starteten sehr aktiv in die Partie und erzielten früh den Führungstreffer. In der 10. Minute lenkte Anderson Talisca eine Vorlage von Kerem Aktürkoğlu ins gegnerische Tor.

Kurz vor der Halbzeit startete der türkische Klub einen weiteren sehenswerten Angriff. Mason Greenwood verwertete eine Vorlage von Marco Asensio mit einem präzisen Abschluss.

In der zweiten Halbzeit konzentrierte sich Fenerbahçe hauptsächlich auf die Defensive und brachte den Zwei-Tore-Vorsprung aus der ersten Hälfte über die Zeit. Das Rückspiel zwischen den Teams findet am 11. August in Österreich statt.

FenerbahçeAnderson TaliscaMason GreenwoodSturmIstanbul
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