Der spektakulärste Transfer des Jahres im europäischen Fußball könnte bald perfekt sein. "Manchester City"s spanischer Mittelfeldstar Rodri hat sich mit dem FC Barcelona vollständig auf die persönlichen Vertragsbedingungen geeinigt.

Laut dem renommierten Insider Matteo Moretto von ist der 30-jährige Mittelfeldspieler von der schleppenden Verhandlungsführung von Real Madrid und der Verzögerung des nächsten Schritts enttäuscht.

Barcelona bereit für den Transfer: Offizielles Angebot an City folgt

Die Katalanen haben dem Spieler mitgeteilt, dass sie bereit sind, direkte Transferverhandlungen mit "Manchester City" aufzunehmen. In den kommenden Stunden wird der amtierende La-Liga-Meister offiziell Kontakt zur Führung des englischen Klubs aufnehmen.

Nach Informationen des renommierten französischen Journalisten Fabrice Hawkins:

Die Citizens könnten einem Angebot von rund 60–70 Millionen Euro zustimmen, um ihren Leistungsträger ziehen zu lassen. Diese Summe liegt im finanziellen Rahmen des katalanischen Klubs.

Warum ausgerechnet Barcelona?

Quellen zufolge würde Rodri selbst einen Wechsel zum FC Barcelona gegenüber Real Madrid bevorzugen. Sowohl "Manchester City" als auch der "königliche Klub" wurden darüber bereits informiert.

Der erfahrene spanische Mittelfeldspieler ist fest davon überzeugt, dass er seinen Fähigkeiten im auf Ballbesitz ausgerichteten taktischen Spielstil der Katalanen zu 100 Prozent entfalten kann.

Nun muss Barcelonas Führung diesen Toptransfer unter Einhaltung der Financial-Fair-Play-Regeln (FFP) erfolgreich abschließen.

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