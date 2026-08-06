Lyupcho Doriyevs Traumtor beschert Sogdiana einen wichtigen Sieg

·75·Sport
Lyupcho Doriyevs Traumtor beschert Sogdiana einen wichtigen Sieg

Die zweite Runde der usbekischen Superliga ist offiziell gestartet. Das Eröffnungsspiel des 16. Spieltags fand in Zomin statt, wo Sogdiana Andijan empfing und einen wichtigen knappen Sieg feierte.

Eine intensive und hart umkämpfte Partie wurde durch ein einziges sehenswertes Tor entschieden.

Doriyev baut seine Führung im Rennen um die Torjägerkrone aus

Obwohl beide Mannschaften in der ersten Halbzeit mehrere gute Chancen herausspielten, fiel kein Tor. Daher brachten die Trainer nach der Pause frische Kräfte.

In der 77. Minute zeigte der talentierte mazedonische Stürmer des Klubs aus Jizzach Lyupcho Doriyev seine Klasse, traf präzise ins gegnerische Tor und wurde zum Helden der Partie — 1:0.

Dieses Tor war für Doriyev das 12. Saisontor und festigte seine alleinige Führung in der Torschützenliste der Superliga weiter.

Veränderungen in der Tabelle

Die Mannschaft von Ivan Boshkovich feierte den zweiten Sieg in Folge, erhöhte ihr Punktekonto auf 18 und kletterte in der Tabelle auf Rang 11 . Andijan, das eine Niederlage hinnehmen musste, blieb mit 21 Punkten vorerst auf Rang 8 .

Superliga. 16. Spieltag

Sogdiana — Andijan 1:0

6. August. Zomin. Markaziy-Stadion

  • Tor: Lyupcho Doriyev (77).

  • Sogdiana: Milan Mitrovich, Zoir Juraboyev, Islam Kobilov, Behruz Jumatov (Shohjahon Sultonmurodov, 84), Petar Michin, Jamshid Boltaboyev, Javohir Kahramonov (Oybek Nurmatov, 65), Lyupcho Doriyev (Abdulaziz Abdurashidov, 84), Ollobergan Karimov, Igor Golban, Zabihillo Urinboyev (Samandar Mavlonqulov, 46).

  • Andijan: Eldor Adhamov, Odil Abdumajidov, Aleksandre Andronikashvili (Damir Temirov, 88), Polatkhodja Kholdorkhonov (Doniyor Abdumannopov, 72), Humoyunmirzo Iminov (Dragan Cheran, 46), Aziz Turgunboyev (Hamidullo Karimov, 72), Islam Tukhtakhojayev, Usmonali Ismonaliyev, Muhammadkarim Toirov, Bekzod Sulaymonov (Shohmalik Komilov, 46), Mahmud Mahamadjonov.

  • Verwarnung: Behruz Jumatov (60).

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel mit Ihren Bekannten auf Telegram oder in anderen sozialen Netzwerken!

SogdianaAndijonLjupčo DorievUsbekistanJizzax
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Juventus steht am Ende des Transferfensters vor ungelösten ProblemenJuventus steht am Ende des Transferfensters vor ungelösten ProblemenHeute, 18:58Manchester City beginnt mit der Planung für einen MittelfeldumbauManchester City beginnt mit der Planung für einen MittelfeldumbauHeute, 18:56Manchester-City-Star vor Wechsel zu anderem Premier-League-Klub für 70 Millionen EuroManchester-City-Star vor Wechsel zu anderem Premier-League-Klub für 70 Millionen EuroHeute, 18:39Wende beim Rodri-Transfer: Barcelona hängt Real Madrid abWende beim Rodri-Transfer: Barcelona hängt Real Madrid abHeute, 18:35Rodris Transfer sorgt für unerwartete Situation im Mittelfeld des FC BarcelonaRodris Transfer sorgt für unerwartete Situation im Mittelfeld des FC BarcelonaHeute, 18:33Arsenal macht Transfer von Bruno Guimarães für 75 Millionen Pfund perfektArsenal macht Transfer von Bruno Guimarães für 75 Millionen Pfund perfektHeute, 18:18
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)