Lyupcho Doriyevs Traumtor beschert Sogdiana einen wichtigen Sieg

Die zweite Runde der usbekischen Superliga ist offiziell gestartet. Das Eröffnungsspiel des 16. Spieltags fand in Zomin statt, wo Sogdiana Andijan empfing und einen wichtigen knappen Sieg feierte.

Eine intensive und hart umkämpfte Partie wurde durch ein einziges sehenswertes Tor entschieden.

Doriyev baut seine Führung im Rennen um die Torjägerkrone aus

Obwohl beide Mannschaften in der ersten Halbzeit mehrere gute Chancen herausspielten, fiel kein Tor. Daher brachten die Trainer nach der Pause frische Kräfte.

In der 77. Minute zeigte der talentierte mazedonische Stürmer des Klubs aus Jizzach Lyupcho Doriyev seine Klasse, traf präzise ins gegnerische Tor und wurde zum Helden der Partie — 1:0.

Dieses Tor war für Doriyev das 12. Saisontor und festigte seine alleinige Führung in der Torschützenliste der Superliga weiter.

Veränderungen in der Tabelle

Die Mannschaft von Ivan Boshkovich feierte den zweiten Sieg in Folge, erhöhte ihr Punktekonto auf 18 und kletterte in der Tabelle auf Rang 11 . Andijan, das eine Niederlage hinnehmen musste, blieb mit 21 Punkten vorerst auf Rang 8 .

Superliga. 16. Spieltag

Sogdiana — Andijan 1:0

6. August. Zomin. Markaziy-Stadion

Tor: Lyupcho Doriyev (77).

Sogdiana: Milan Mitrovich, Zoir Juraboyev, Islam Kobilov, Behruz Jumatov (Shohjahon Sultonmurodov, 84), Petar Michin, Jamshid Boltaboyev, Javohir Kahramonov (Oybek Nurmatov, 65), Lyupcho Doriyev (Abdulaziz Abdurashidov, 84), Ollobergan Karimov, Igor Golban, Zabihillo Urinboyev (Samandar Mavlonqulov, 46).

Andijan: Eldor Adhamov, Odil Abdumajidov, Aleksandre Andronikashvili (Damir Temirov, 88), Polatkhodja Kholdorkhonov (Doniyor Abdumannopov, 72), Humoyunmirzo Iminov (Dragan Cheran, 46), Aziz Turgunboyev (Hamidullo Karimov, 72), Islam Tukhtakhojayev, Usmonali Ismonaliyev, Muhammadkarim Toirov, Bekzod Sulaymonov (Shohmalik Komilov, 46), Mahmud Mahamadjonov.

Verwarnung: Behruz Jumatov (60).

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