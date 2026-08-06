Naïve-Startup sammelt 28,5 Millionen US-Dollar ein, um Unternehmensgründungen mit KI-Agenten zu automatisieren

Programmierfachleute mögen langweilige und sich wiederholende Aufgaben in der Regel nicht und versuchen, sie zu automatisieren. Während die Idee, Software mithilfe von KI-Tools zu entwickeln – das sogenannte Vibe-Coding –, immer populärer wird, erzielt das Startup Naïve große Erfolge. Es ermöglicht, die Prozesse zur Gründung und Verwaltung eines Unternehmens vollständig an KI zu delegieren. Wie TechCrunch berichtet, hat das Unternehmen in einer von Nexus Venture Partners angeführten Series-A-Runde 28,5 Millionen US-Dollar für den Ausbau seiner Infrastruktur eingesammelt. TechCrunch.com berichtet .

Laut Sean Dorje, CEO und Mitgründer des Projekts, konnte Naïve in den ersten Monaten nach dem Start mehr als 30.000 Entwickler als Kunden gewinnen. Der annualisierte Umsatz des Unternehmens hat sich in den vergangenen sechs Monaten zudem verzehnfacht und liegt nun im Millionenbereich. Die neu eingeworbenen Mittel sollen in die weitere Entwicklung des Startups und den Ausbau seines Dienstleistungsangebots fließen.

Geschäftsprozesse über eine einzige API verwalten

Naïve bietet ein einheitliches System, das Zahlungssysteme, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Cloud-Infrastruktur, Speicher und die Unternehmensregistrierung über eine einzige API miteinander verbindet. Das System stellt den Nutzern einen speziellen Prompt zur Verfügung, über den sie Tools wie Cursor, Claude Code oder Codex anbinden können. Dadurch können KI-Agenten die für die Gründung eines Unternehmens erforderliche Infrastruktur einrichten.

Die Plattform kann die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LLC) in den USA organisieren. Dafür werden Angaben wie Bundesstaat, Branchencode, Unternehmensbeschreibung und mögliche Namen eingegeben. Die Nutzer müssen jedoch die KYC/KYB-Verfahren selbst durchlaufen und alle Zahlungen persönlich vornehmen. Viele weitere Einstellungen – darunter E-Mail-Postfächer, virtuelle Karten, Telefonnummern, Datenbanken, Rechenressourcen sowie Anbindungen an Stripe und QuickBooks – übernimmt die KI.

Automatisierte Geschäftsmodelle und eine Verwaltungsebene

Zu den Funktionen von Naïve gehören KI-gestützte SEO-Optimierung, vollständige SaaS-Anwendungen, Personalgewinnung, Buchhaltung, Kundensupport und sogar Vorlagen für einen mobilen Emulator, mit dem Agenten Smartphone-Apps bedienen können. Laut Sean Dorje nutzen Kunden diese Infrastruktur erfolgreich für gesichtslose Content-Kanäle auf TikTok und YouTube, Autovermietungen sowie Agenturen für KI-Automatisierung.

Um Sicherheit und Kontrolle zu gewährleisten, bietet die Plattform außerdem eine spezielle Verwaltungsebene. Damit können Nutzer Budgets festlegen, die Fähigkeiten von Agenten beschränken und vor jeder wichtigen Aktion eine menschliche Bestätigung verlangen. Experten weisen jedoch darauf hin, dass die hohen Kosten und der große Ressourcenverbrauch von KI-Modellen künftig zu steigenden Ausgaben führen könnten.