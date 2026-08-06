Rodri sagt Wechsel zum FC Barcelona zu und Real Madrid ist schockiert

Der spektakulärste Transfer der laufenden Saison im spanischen Fußball steht kurz vor dem Abschluss: Manchester-City-Mittelfeldspieler Rodri hat einem Wechsel zum FC Barcelona zugestimmt. Nach Informationen der Marca hat der spanische Fußballer dem Sportdirektorium der Katalanen eine positive Antwort gegeben und damit Real Madrids Hoffnungen auf die Verpflichtung des erfahrenen defensiven Mittelfeldspielers zunichtegemacht. Goal.com berichtet .

Rodri soll dem Sportdirektor des FC Barcelona mitgeteilt haben, dass er sich dem Projekt von Cheftrainer Hansi Flick anschließen möchte. Diese dramatische Wende hat praktisch alle Verhandlungen mit dem Hauptstadtklub beendet. Die Vereinsführung Barcelonas begann daraufhin mit der Vorbereitung des Transfervertrags und erhielt die Zustimmung des Spielers, um offizielle Gespräche mit Manchester City aufzunehmen.

Frenkie de Jongs Verletzung und ein neuer Plan

Frenkie de Jongs körperlicher Zustand war der Grund dafür, dass Barcelona Rodri so intensiv verfolgte. Nachdem die konservative Behandlung der chronischen Verletzung des niederländischen Mittelfeldspielers keine positiven Ergebnisse gebracht hat, soll er sich voraussichtlich einer Operation unterziehen. Weil de Jong in den vergangenen Spielzeiten immer wieder wichtige Spiele verpasste, sah sich die Vereinsführung gezwungen, nach einem zuverlässigen Weltklassespieler für das zentrale Mittelfeld zu suchen.

Rodri wechselte 2019 von Atlético Madrid zu Manchester City, wurde viermal englischer Meister und gewann die Champions League. Auch mit der spanischen Nationalmannschaft feierte er wichtige Erfolge. Experten zufolge passt sein Spiel hervorragend in Hansi Flicks taktisches System, und der Transfer würde Barcelonas Mittelfeld weiter verstärken.

Real Madrids Plan ist gescheitert

Tatsächlich hatte auch die von Florentino Pérez geführte Vereinsführung von Real Madrid großes Interesse am Mittelfeldspieler von Manchester City gezeigt und eine erste Einigung mit dessen Vertretern erzielt. Die langwierigen Verhandlungen kamen jedoch Barcelona zugute, das die Gelegenheit schnell nutzte. Rodrís Verlust ist für den Madrider Klub nicht nur ein sportlicher Rückschlag, sondern auch ein schwerer Imageschaden.

Berichten zufolge hatte Real Madrid nach der letzten titellosen Saison unter José Mourinho bereits große Veränderungen eingeleitet und Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Denzel Dumfries und Yan Diomande verpflichtet. Rodrís Transfer sollte der Höhepunkt dieses Sommer-Transferfensters werden. Nun steht Barcelona durch diese unerwartete Verpflichtung kurz davor, den wichtigsten Rivalen zu überholen und sich einen großen Vorteil zu verschaffen.