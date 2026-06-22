Der Starstürmer der englischen Nationalmannschaft und des FC Arsenal, Bukayo Saka, ist nach einer Verletzung wieder zum Gruppentraining gestoßen. Aufgrund von Problemen mit der Achillessehne am Saisonende war sein Status ungewiss, doch die neuesten Informationen sind gute Nachrichten für die Fans. Dies berichtet Goal.com berichtet geht es.

Der 24-jährige Flügelspieler nimmt am Training in Foxborough, Massachusetts, mit voller Intensität teil. Obwohl er gestern noch Einzeltraining absolvierte, bewertet der Trainerstab seinen Zustand nun als zufriedenstellend. Dies wird Thomas Tuchel in den entscheidenden Phasen der Weltmeisterschaft zweifellos einen wichtigen Vorteil verschaffen.

Thomas Tuchels vorsichtiger Plan

England-Bundestrainer Thomas Tuchel geht äußerst vorsichtig mit der Gesundheit von Bukayo Saka um. Laut ESPN hat der Trainer ein spezielles Programm zur Steuerung der körperlichen Verfassung des Spielers entwickelt. Da Saka in den letzten Monaten der Premier League trotz Verletzung gespielt hat, wird die Belastung schrittweise gesteigert.

"Er hat in den letzten Jahren sehr viele Spiele bestritten. Jeder sieht, dass Saka sowohl für Arsenal als auch für England ein qualitativ hochwertiger und extrem wichtiger Spieler ist. In den späteren Phasen des Turniers brauchen wir ihn in Bestform, daher ist es jetzt entscheidend, kleine Verletzungen richtig zu managen", betonte Tuchel.

Im Spiel gegen Kroatien, das 4:2 endete, kam Bukayo Saka als Einwechselspieler zum Einsatz und spielte nur 18 Minuten. Zuvor hatte Noni Madueke seinen Platz belegt. Diese Strategie dient dazu, den Spieler bis zur K.o.-Phase des Turniers zu schonen.

Nächste Spiele und Erwartungen

Laut Goal.com könnte Thomas Tuchel den Einsatz von Saka in der Startelf bis zum letzten Gruppenspiel hinauszögern. Es wird erwartet, dass der Flügelspieler am 27. Juni im Spiel gegen Panama die vollen 90 Minuten spielen kann. Bis dahin wird der Trainerstab seine Belastung streng kontrollieren.

Das medizinische Team der englischen Nationalmannschaft ergreift alle Maßnahmen, um ein Wiederaufflammen der Achillessehnen-Schmerzen zu verhindern. Das Team bereitet sich derzeit auf das zweite Gruppenspiel im Stadion von Boston vor. Die Rückkehr von Saka wird die Offensivkraft des Teams erheblich steigern.

Auch für Fußballfans in Usbekistan ist der Zustand von Bukayo Saka von Interesse, da er als einer der strahlendsten Sterne des modernen Fußballs gilt. Seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft ist einer der Hauptfaktoren, die Englands Titelchancen bestimmen.