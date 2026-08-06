Bumble und Tinder beenden die Swipe-Ära bei Dating-Apps

In der Online-Dating-Branche beginnt eine wichtige Zeitenwende: Beliebte Dating-Apps verabschieden sich vom traditionellen „Swipe“-Mechanismus und führen Nutzer zu Begegnungen im echten Leben. Laut ixbt.com richten Unternehmen ihren Fokus auf reale Veranstaltungen, weil junge Nutzer das traditionelle Online-Dating leid sind. Darüber berichtet Techcrunch.com .

Bei einer Finanzbesprechung mit Investoren zu den Ergebnissen des zweiten Quartals gab Bumble bekannt, dass die neue App Plans in ersten Tests positive Ergebnisse erzielt habe. CEO Whitney Wolfe Herd betonte, dass das Unternehmen künftig noch stärker auf Erlebnisse im echten Leben setzen werde.

Gruppengespräche und ein neuer Ansatz

Auch Tinder kündigte an, künftig besonderen Wert auf persönliche Veranstaltungen zu legen. Diese Veränderungen zeigen deutlich, dass die auf Swipes basierende Ära im Online-Dating-Markt zu Ende geht.

Laut Wolfe Herd wird es künftig wichtiger sein, dass Menschen sich in Gruppen treffen und auf natürliche Weise herausfinden, ob zwischen ihnen die Chemie stimmt. Der Austausch in Gruppen ist die bevorzugte Form der Generation Z.

Bumble hatte zuvor über Bumble BFF den Aufbau von Freundschaften getestet. Die neue App Plans ermöglicht es jungen Menschen, sich an lokalen Orten in kleinen Gruppen bei Abendessen und Getränken auszutauschen und freundschaftliche Kontakte in der Gemeinschaft zu entwickeln.

Ein Schritt in eine Swipe-freie Zukunft

Der wichtigste Vorteil von Plans besteht darin, dass die App zunächst auf ungezwungenen Austausch statt auf romantisches Dating setzt und so den Druck bei ersten Treffen reduziert. Nutzer können Gespräche in Bumble fortsetzen, ohne zu swipen oder Telefonnummern auszutauschen.

Die Unternehmensleitung erklärte, dass sie an einem neuen Interaktionsmodell arbeite, das das traditionelle Swipe-System vollständig ersetzen soll. Statt die Geschwindigkeit zu optimieren, soll das neue System auf bewusst ausgewählten und hochwertigeren Signalen basieren.

Das neue Modell wird schrittweise eingeführt, um das Ökosystem nicht zu beeinträchtigen. Indem es das echte Leben nachbildet, soll es die Hindernisse und Verzögerungen des aktuellen Dating-App-Modells beseitigen.