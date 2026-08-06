Manchester United führt neue Vertragsklausel für finanzielle Stabilität ein

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Manchester United führt neue Vertragsklausel für finanzielle Stabilität ein

Manchester United hat wichtige Änderungen bei Vertragsverhandlungen vorgenommen, um ein Finanzmodell zu reformieren, das sich im vergangenen Jahrzehnt nicht bewährt hat, und die Gehaltskosten zu kontrollieren. Wie The Telegraph berichtet, verabschieden sich die Red Devils vom bisherigen System, das Spielern bei der Qualifikation für die Champions League automatisch enorme Gehaltserhöhungen garantierte. Der neue Ansatz soll dem Klub ermöglichen, künftig übermäßige Ausgaben zu vermeiden und das finanzielle Gleichgewicht im Kader wiederherzustellen. Goal.com berichtet .

Berichten zufolge führte die Ineos-Führung seit Ende 2023 grundlegend andere Regeln für neue Transfers und Spieler ein, die ihre Verträge verlängern. Zuvor hatte die Klubführung in Old Trafford am Saisonende die Gehälter aller Kader Mitglieder einheitlich um 25 % erhöht, wenn sich die Mannschaft für einen prestigeträchtigen europäischen Wettbewerb qualifiziert hatte. Dadurch erhielten auch Ersatzspieler oder Akteure, die nicht regelmäßig in der Startelf standen, ohne eigene Leistung hohe Gehälter. Das erschwerte es dem Klub, sie zu verkaufen.

Die wichtigsten Bedingungen des neuen Vertrags

Wie The Sun berichtet, ist der 25-prozentige Bonus für die Qualifikation zur Champions League nach der neuen Regelung nicht mehr für alle garantiert. Stattdessen muss ein Spieler während der Saison in mindestens 60 % der Pflichtspiele zum Einsatz kommen und ausreichend Spielminuten sammeln. Nur Spieler, die einen erheblichen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft leisten, erhalten die finanzielle Prämie. Dadurch soll verhindert werden, dass die Vereinsmittel ungerechtfertigt verschwendet werden.

Die Notwendigkeit dieser Änderungen wurde durch die Situation von Marcus Rashford deutlich. Der englische Angreifer gehört weiterhin zu den bestbezahlten Spielern des Klubs, doch sein aktueller Fünfjahresvertrag wurde im Juli 2023 unterzeichnet, kurz bevor die neuen Einschränkungen offiziell in Kraft traten. Obwohl Rashford die vergangene Saison auf Leihbasis beim FC Barcelona verbrachte und nichts zur Rückkehr von Manchester United in die Champions League beitrug, soll er im Sommer aufgrund einer alten Vertragsklausel einen Bonus von 4 Millionen Pfund erhalten. Genau solche Fälle sollen durch die Einführung der 60-Prozent-Grenze künftig verhindert werden.

Die ersten Ergebnisse des neuen Systems

Laut GOAL.com zeigt sich die positive Wirkung des neuen Systems bereits an Spielern wie Joshua Zirkzee und Manuel Ugarte. Zirkzee erreichte in der vergangenen Saison nicht die erforderliche Einsatzzeit, weshalb sein Gehalt unverändert blieb. Das half dem Klub bei der Kontrolle seines Gehaltsbudgets. Auch Manuel Ugarte erfüllte die Bedingung wegen zu weniger Spielminuten nicht. Seine finanzielle Belastung wurde durch eine schwere Knieverletzung etwas gemildert: Die FIFA übernimmt sein Wochengehalt von 120.000 Pfund, da er sich während der WM-Qualifikation verletzt hatte.

Manchester UnitedMarcus RashfordJoshua ZirkzeeManuel UgartePremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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