Filip Kostić setzt seine Karriere in den Niederlanden fort

Laut Goal.com hat der niederländische Klub PSV seinen Kader mit dem erfahrenen serbischen Flügelspieler Filip Kostić verstärkt. Der 33-Jährige hat beim Team aus Eindhoven einen Zweijahresvertrag unterschrieben und wird bei seinem neuen Klub die Nummer 18 tragen. Dies wurde von Goal.com berichtet .

Filip Kostić war seit Juli vereinslos. Nachdem sein vorheriger Vertrag beim italienischen Klub Juventus ausgelaufen war, suchte der Spieler nach einer neuen Mannschaft. Der Serbe wartet derzeit auf die erforderliche Arbeitserlaubnis, um in den Niederlanden vollständig spielen zu können.

Eine neue Herausforderung und familiärer Komfort

Nach dem Abschluss des Transfers teilte der Spieler seine Eindrücke. Seinen Worten zufolge wusste er sofort, dass er nach Eindhoven wechseln wollte, als das Angebot von PSV einging. Die Verhandlungen zogen sich jedoch etwas hin, da der Spieler zunächst sicherstellen wollte, dass sich seine Familie dort wohlfühlt und alle Bedingungen optimal sind.

"Alles ist genau so gekommen, wie ich es mir vorgestellt hatte, und ich bin mit diesem Transfer äußerst zufrieden", erklärte der erfahrene Flügelspieler in einem Interview mit dem Pressedienst des Klubs.

Eine beeindruckende Karriere

Im Laufe seiner Karriere hat Filip Kostić für mehrere renommierte europäische Klubs gespielt. Seine Laufbahn begann er in seiner Heimat bei Radnički 1923. Anschließend spielte er für den niederländischen Klub FC Groningen, die deutschen Vereine VfB Stuttgart, Hamburger SV und Eintracht Frankfurt sowie für Juventus aus Italien und Fenerbahçe aus der Türkei.

Eine seiner größten Karriereleistungen erzielte der Spieler bei Eintracht Frankfurt, bevor er nach Eindhoven wechselte. Unter anderem gewann er mit dem deutschen Klub den prestigeträchtigen Titel in der UEFA Europa League und feierte mehrere weitere individuelle und mannschaftliche Erfolge.

Neuer Klub: PSV (Niederlande)

Vertragslaufzeit: 2 Jahre

Trikotnummer: 18

Vorheriger Klub: Juventus

Mit der Verpflichtung dieses erfahrenen Spielers will PSV seine Offensive weiter verstärken und sowohl in der heimischen Liga als auch auf europäischer Ebene erfolgreich auftreten.