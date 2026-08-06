Filip Kostićs Wechsel zur PSV rückt Ivan Perišićs Rückkehr zu Inter wieder in den Fokus

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Filip Kostićs Wechsel zur PSV rückt Ivan Perišićs Rückkehr zu Inter wieder in den Fokus

Goal.com berichtet darüber.

Laut La Gazzetta dello Sport könnte dieser Transfer eine Kettenreaktion auf dem italienischen Transfermarkt auslösen. Insbesondere erhöht Filip Kostićs Ankunft beim Klub aus Eindhoven die Wahrscheinlichkeit, dass Ivan Perišić die Mannschaft verlässt. Dadurch ist die Möglichkeit einer Rückkehr des erfahrenen Kroaten zu Inter wieder auf die Tagesordnung gerückt.

Ivan Perišićs Zeit in den Niederlanden und seine Geschichte bei Inter

Die Möglichkeit einer Rückkehr Perišićs zum Mailänder Klub wurde erstmals bereits im Januar vergangenen Jahres diskutiert. Der 1989 geborene Flügelspieler spielt seit 2024 für die PSV, sein aktueller Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2027. Bisher absolvierte er 78 Partien für das niederländische Team, erzielte 25 Tore und entwickelte sich zu einem seiner Führungsspieler.

Inter nimmt jedoch einen besonderen und wichtigen Platz in der Karriere des Spielers ein. Perišić spielte zunächst von 2015 bis 2019 und anschließend von 2020 bis 2022 für die Nerazzurri. Insgesamt bestritt der Kroate 254 Pflichtspiele für den Mailänder Klub und erzielte 55 Tore.

Titel und Erfolge auf internationaler Bühne

Während seiner Zeit in Italien gewann Perišić mit dem Klub mehrere prestigeträchtige Trophäen, darunter den Serie-A-Titel, die Coppa Italia und den Italienischen Supercup. Seine Erfahrung und sein Können werden nicht nur auf Vereinsebene, sondern auch in der Nationalmannschaft hoch geschätzt.

Der Fußballer absolvierte 158 Spiele für Kroatien und erzielte 39 Tore. Einer der glänzendsten Momente seiner Laufbahn in der Nationalmannschaft ereignete sich im Achtelfinale der letzten Weltmeisterschaft gegen Portugal, das mit einer 2:1-Niederlage endete. Nun bietet die durch Filip Kostićs Wechsel zur PSV entstandene Situation weiteren Anlass, eine Rückkehr Perišićs nach Italien ernsthafter zu diskutieren.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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