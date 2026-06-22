Anzahl der Eigentore bei der WM 2026 auf 8 gestiegen

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Anzahl der Eigentore bei der WM 2026 auf 8 gestiegen

Obwohl die Weltmeisterschaft 2026 noch in der Gruppenphase ist, hat die Anzahl der im Turnier erzielten Eigentore bereits 8 erreicht.

Dieser Wert liegt höher als die Ergebnisse vieler früherer Weltmeisterschaften. So gab es bei der WM 2022 zwei, 2014 vier und 2010 zwei Eigentore.

Die meisten Eigentore in der Geschichte der Weltmeisterschaften wurden bisher beim Turnier 2018 verzeichnet. In diesem Turnier schossen die Spieler insgesamt 12 Mal in ihr eigenes Tor.

Statistik der Eigentore nach Weltmeisterschaften:

• 1930 — 1
• 1934 — 0
• 1938 — 2
• 1950 — 0
• 1954 — 4
• 1958 — 0
• 1962 — 0
• 1966 — 2
• 1970 — 1
• 1974 — 3
• 1978 — 2
• 1982 — 1
• 1986 — 2
• 1990 — 0
• 1994 — 1
• 1998 — 5
• 2002 — 2
• 2006 — 4
• 2010 — 2
• 2014 — 4
• 2018 — 12
• 2022 — 2
• 2026 — 8

Da die WM 2026 noch andauert und die Gruppenphase noch nicht beendet ist, könnte diese Zahl noch weiter steigen.

World Cup 2026FIFA WeltmeisterschaftEigentorFIFAMundial
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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