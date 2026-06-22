Messi und Yamals erste WM-Tore: nur 14 Tage Unterschied

Lamine Yamal erzielte sein erstes Tor bei der Weltmeisterschaft im Alter von 18 Jahren und 343 Tagen.

Lionel Messi war 18 Jahre und 357 Tage alt, als er sein erstes Tor bei der WM schoss. Damit hat Yamal die Marke des argentinischen Stars um 14 Tage unterboten.

Diese Zahlen zeigen, dass Lamine Yamal sein Debüt-Tor bei der WM etwas jünger erzielte als Messi.