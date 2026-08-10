Cooler Master startet den Verkauf eines neuen Adapters zum Schutz von Grafikkarten vor Überhitzung und Durchbrennen

Cooler Master, eines der führenden Unternehmen auf dem Computerhardwaremarkt, hat offiziell mit dem Verkauf des GPU Shield Adapters (CMA-CEPC16XXBK1-GL) begonnen. Das Gerät ist für den sicheren Betrieb moderner Grafikkarten ausgelegt. Es wurde erstmals auf der CES 2026 vorgestellt und wird von einigen Quellen auch als GPU Guard bezeichnet. Laut ixbt.com handelt es sich nicht lediglich um eine Kabelverlängerung. Vielmehr verfügt das Gerät über ein komplexes zweistufiges Sicherheitssystem, das vor allem die wertvollen Komponenten von Grafikkarten vor dem Durchbrennen schützt. Ixbt.com berichtet darüber.

Der 12V-2х6-Stromanschluss, der in Grafikkarten der neuesten Generation zum Einsatz kommt, weist eine besondere Konstruktion auf. Dadurch besteht ein hohes Risiko, dass er nicht vollständig eingesteckt wird. Genau das führt häufig dazu, dass sich die Kontakte erhitzen und schmelzen, wodurch der gesamte Grafikadapter ausfallen kann. Der von Cooler Master entwickelte neue Adapter bietet eine wichtige Lösung, um solche Notfälle zu verhindern.

Zweistufiges Schutzsystem und seine Funktionen

Der Schutzmechanismus des neuen GPU Shield Adapters besteht aus zwei Stufen und sorgt für zusätzliche Sicherheit. Die erste Stufe verfügt über ein optisches und akustisches Warnsystem. Ist der Stecker korrekt und fest angeschlossen, leuchtet eine spezielle Anzeige am Gerät grün. Wird ein Anschlussfehler oder eine unvollständige Verbindung festgestellt, wechselt die Anzeige sofort auf Rot und gibt zur Warnung des Nutzers ein akustisches Signal aus.

Die zweite Stufe basiert auf einer noch fortschrittlicheren Technologie und überwacht den elektrischen Strom kontinuierlich in Echtzeit. Erkennt das System eine Anomalie, Spannungsspitze oder gefährliche Abweichung, greift das Gerät sofort ein und schützt die Grafikkarte vor Schäden. Dies ist besonders für Besitzer moderner, besonders leistungsstarker NVIDIA- und anderer Flaggschiff-Grafikkarten wichtig.

Preis und Verkaufsregionen

Der Verkauf dieses nützlichen Geräts ist zunächst auf dem chinesischen Markt gestartet. Dort kostet der Cooler Master Adapter etwa 50 US-Dollar. Experten betonen, dass einer seiner wichtigsten Vorteile darin besteht, dass er problemlos nicht nur mit Produkten einer einzigen Marke, sondern mit Netzteilen jedes Herstellers verwendet werden kann. In naher Zukunft soll der Adapter voraussichtlich auch in anderen Ländern erhältlich sein.