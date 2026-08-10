Ryan Giggs wollte Elliot Anderson zu Manchester United lotsen

Manchester-United-Legende Ryan Giggs versuchte, den Wechsel des Mittelfeldspielers Elliot Anderson zu Manchester City während des Sommertransferfensters zu verhindern. Laut Casinolyze führte der ehemalige walisische Fußballer auf einem Golfplatz in Portugal persönlich Gespräche mit dem englischen Nationalspieler, um ihn zu Old Trafford zu lotsen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Das Treffen fand zu Beginn des Sommers in Portugal statt. Neben Ryan Giggs nahm auch der ehemalige Manchester-United-Verteidiger Phil Bardsley daran teil. Berichten zufolge versuchten die früheren Stars des Klubs bis zur letzten Minute, den 23-Jährigen zu einem Wechsel in den roten Teil von Manchester zu bewegen. Trotz aller Bemühungen entschied sich der Mittelfeldspieler letztlich für einen Rekordtransfer ins Etihad Stadium.

Der Wechsel des Spielers von Nottingham Forest zu Manchester City hatte ein Volumen von 116 Millionen Pfund und machte ihn zu einem der teuersten britischen Spieler der Fußballgeschichte. Bereits in seinem ersten Einsatz für sein neues Team bezeichnete Anderson Manchester City als die „Könige von Manchester“ und löste damit unter den Fans eine lebhafte Diskussion aus.

Phil Bardsleys Enthüllungen zum Transfer

Phil Bardsley erinnerte sich an die Einzelheiten des Treffens und räumte ein, dass sowohl er als auch Giggs Elliot Andersons Talent hoch einschätzten und ihn für eine Verpflichtung hielten. Seinen Worten zufolge war auch der Spieler selbst damals unsicher, wie seine Zukunft aussehen würde.

Dennoch machte Bardsley keinen Hehl daraus, dass er Bedenken hatte, mehr als 100 Millionen Pfund für einen defensiven Mittelfeldspieler auszugeben. „Wenn ich so viel Geld ausgebe, brauche ich einen Spieler, der seiner Mannschaft in jeder Saison 30 bis 40 Tore bringt“, fügte der ehemalige Verteidiger hinzu.

Manchester Uniteds alternative Pläne

Manchester United hatte zunächst geplant, den Lokalrivalen auszustechen und das Rennen um den Transfer zu gewinnen. Nachdem die Forderungen von Nottingham Forest jedoch die Marke von 100 Millionen Pfund überschritten hatten, beschloss die Vereinsführung, aus dem Rennen auszusteigen. Daraufhin richtete Cheftrainer Michael Carrick sein Augenmerk auf andere Kandidaten auf dem Transfermarkt.

Manchester United verpflichtete schließlich den Chelsea-Mittelfeldspieler Andrey Santos sowie Aston-Villa-Kapitän Youri Tielemans. Phil Bardsley bewertete den Transfer des Belgiers für 35 Millionen Pfund positiv und betonte, wie wichtig dessen Erfahrung und Titelerfolge für Carricks Mannschaft seien.