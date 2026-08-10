Real Madrid Will Ferland Mendy Nicht Zum Verlassen Des Klubs Zwingen

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Real Madrid Will Ferland Mendy Nicht Zum Verlassen Des Klubs Zwingen

Real Madrid hat im Fall des verletzungsbedingt in der Reha befindlichen Verteidigers Ferland Mendy eine klare Haltung eingenommen. Nach Angaben von Goal.com wird berichtet.

Der französische Fußballer musste sich im vergangenen Mai nach einem Muskelriss im Oberschenkel einer Operation unterziehen. Während erste Berichte von einer möglichen Ausfallzeit von bis zu einem Jahr sprachen, wiesen Personen aus seinem Umfeld diese Vermutungen entschieden zurück. Real Madrid ging die Situation hingegen vorsichtig an und teilte mit, dass die Genesung vier bis fünf Monate dauern werde.

Ferland Mendys Genesung und Vertrag

Ferland Mendys Genesung verläuft derzeit positiv. Wenn alles nach Plan läuft, könnte er bereits im September ins Mannschaftstraining zurückkehren. Der aktuelle Vertrag des Verteidigers bei Real Madrid läuft bis zum Sommer 2028, und nach seiner Rückkehr wird er weiterhin Teil der Mannschaft sein.

Die Klubführung und der Trainerstab kennen die Fähigkeiten des Franzosen genau. Ein fitter Mendy steht für Sicherheit in der Abwehr. Es ist kein Zufall, dass er bei den letzten beiden Champions-League-Triumphen von Real Madrid eine wichtige Rolle spielte.

Konkurrenz auf der Linksverteidigerposition und die Zukunft

Dennoch ist im Klub ein deutlicher Anstieg der Zahl der Linksverteidiger zu erkennen. Carreras stieß im vergangenen Sommer zur Mannschaft, in diesem Sommer wurde Marc Cucurella verpflichtet, während Fran García zu Real Betis wechselte. Real Madrid verfügt derzeit über drei Linksverteidiger.

Laut der Quelle gilt Mendy unter den Spielern, die den Klub möglicherweise verlassen könnten, als aussichtsreichster Kandidat. Die Klubführung hat ihn jedoch nicht kontaktiert, um ihn zur Suche nach einem neuen Verein aufzufordern. Die Verantwortlichen verstehen, dass es aufgrund seiner Verletzungshistorie und seiner aktuellen Verletzungspause schwierig wäre, einen neuen Abnehmer für den Spieler zu finden.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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