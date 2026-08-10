Zwei Medaillen für Usbekistan in Taschkent: Khudoyqulova wird Meisterin

Bei den laufenden Asienmeisterschaften der Jugend und Junioren im Gewichtheben in Taschkent haben usbekische Vertreter erneut das Podium erreicht. Im Reißen der Gewichtsklasse bis 61 kg gewann Ziyoda Khudoyqulova Gold, während Munisa Boltayeva eine Bronzemedaille gewann .

Besonders bemerkenswert war das Ergebnis der aus Kaschkadarja stammenden Ziyoda Khudoyqulova — sie setzte sich in den entscheidenden Versuchen gegen ihre Konkurrentinnen durch und wurde Asienmeisterin der Jugend.

Khudoyqulova holte den Titel mit 96 kg

Ziyoda Khudoyqulova, die Usbekistan in der Gewichtsklasse bis 61 kg vertrat, erzielte im Reißen ein herausragendes Ergebnis.

Die Athletin bewältigte 93 kg und anschließend 96 kg erfolgreich.

Dieses Ergebnis ermöglichte es ihr, alle Konkurrentinnen hinter sich zu lassen und bei den Jugendasienmeisterschaften im Reißen die Goldmedaille zu gewinnen.

Auch Munisa Boltayeva erreichte das Podium

Eine weitere usbekische Athletin in derselben Gewichtsklasse, Munisa Boltayeva, blieb ebenfalls nicht ohne Medaille.

Im Reißen bewältigte sie nacheinander erfolgreich:

84 kg, 87 kg und 89 kg

.

Dieses Ergebnis brachte Munisa im Juniorenwettbewerb eine Bronzemedaille ein.

Zwei usbekische Medaillengewinnerinnen in einer Gewichtsklasse

Damit gewann Usbekistan im Reißen der Gewichtsklasse bis 61 kg gleich zwei Medaillen.

Während Ziyoda Khudoyqulova Jugendmeisterin wurde, belegte Munisa Boltayeva im Juniorenwettbewerb einen Platz unter den besten drei.

Das Ergebnis zeigt, dass Vertreterinnen der neuen Generation im usbekischen Gewichtheben auf internationaler Bühne ebenfalls um Spitzenresultate kämpfen können.

Asienmeisterschaften in Taschkent werden fortgesetzt

Die Asienmeisterschaften der Jugend und Junioren werden in der Hauptstadt fortgesetzt. Junge und vielversprechende Gewichtheberinnen und Gewichtheber aus dem gesamten Kontinent kämpfen in verschiedenen Gewichtsklassen um Medaillen.

Nach Angaben des Sportministeriums der Republik Usbekistan werden die Mitglieder der Nationalmannschaft auch in den kommenden Wettbewerben antreten.

Die Goldmedaille von Ziyoda Khudoyqulova und die Bronzemedaille von Munisa Boltayeva waren ein weiterer erfreulicher Erfolg für das Gastgeberteam.

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