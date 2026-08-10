Zwei Medaillen für Usbekistan in Taschkent: Khudoyqulova wird Meisterin

·53·Sport
Zwei Medaillen für Usbekistan in Taschkent: Khudoyqulova wird Meisterin

Bei den laufenden Asienmeisterschaften der Jugend und Junioren im Gewichtheben in Taschkent haben usbekische Vertreter erneut das Podium erreicht. Im Reißen der Gewichtsklasse bis 61 kg gewann Ziyoda Khudoyqulova Gold, während Munisa Boltayeva eine Bronzemedaille gewann .

Besonders bemerkenswert war das Ergebnis der aus Kaschkadarja stammenden Ziyoda Khudoyqulova — sie setzte sich in den entscheidenden Versuchen gegen ihre Konkurrentinnen durch und wurde Asienmeisterin der Jugend.

Khudoyqulova holte den Titel mit 96 kg

Ziyoda Khudoyqulova, die Usbekistan in der Gewichtsklasse bis 61 kg vertrat, erzielte im Reißen ein herausragendes Ergebnis.

Die Athletin bewältigte 93 kg und anschließend 96 kg erfolgreich.

Zwei Medaillen für Usbekistan in Taschkent: Khudoyqulova wird Meisterin

Dieses Ergebnis ermöglichte es ihr, alle Konkurrentinnen hinter sich zu lassen und bei den Jugendasienmeisterschaften im Reißen die Goldmedaille zu gewinnen.

Auch Munisa Boltayeva erreichte das Podium

Eine weitere usbekische Athletin in derselben Gewichtsklasse, Munisa Boltayeva, blieb ebenfalls nicht ohne Medaille.

Im Reißen bewältigte sie nacheinander erfolgreich:

84 kg, 87 kg und 89 kg

.

Zwei Medaillen für Usbekistan in Taschkent: Khudoyqulova wird Meisterin

Dieses Ergebnis brachte Munisa im Juniorenwettbewerb eine Bronzemedaille ein.

Zwei usbekische Medaillengewinnerinnen in einer Gewichtsklasse

Damit gewann Usbekistan im Reißen der Gewichtsklasse bis 61 kg gleich zwei Medaillen.

Während Ziyoda Khudoyqulova Jugendmeisterin wurde, belegte Munisa Boltayeva im Juniorenwettbewerb einen Platz unter den besten drei.

Das Ergebnis zeigt, dass Vertreterinnen der neuen Generation im usbekischen Gewichtheben auf internationaler Bühne ebenfalls um Spitzenresultate kämpfen können.

Asienmeisterschaften in Taschkent werden fortgesetzt

Die Asienmeisterschaften der Jugend und Junioren werden in der Hauptstadt fortgesetzt. Junge und vielversprechende Gewichtheberinnen und Gewichtheber aus dem gesamten Kontinent kämpfen in verschiedenen Gewichtsklassen um Medaillen.

Nach Angaben des Sportministeriums der Republik Usbekistan werden die Mitglieder der Nationalmannschaft auch in den kommenden Wettbewerben antreten.

Die Goldmedaille von Ziyoda Khudoyqulova und die Bronzemedaille von Munisa Boltayeva waren ein weiterer erfreulicher Erfolg für das Gastgeberteam.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Ihren Bekannten.

UsbekistanTaschkentZiyoda KhudoyqulovaMunisa BoltayevaKaschkadarja
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ronald Araújo Wechselt Von Barcelona Zu Liverpool Und Teilt Luis Suárez’ RatschlagRonald Araújo Wechselt Von Barcelona Zu Liverpool Und Teilt Luis Suárez’ RatschlagHeute, 02:40Barcelona könnte Real Madrid beim Rodri-Transfer ausstechenBarcelona könnte Real Madrid beim Rodri-Transfer ausstechenHeute, 02:34Micky van de Ven unterschreibt neuen Vertrag bei TottenhamMicky van de Ven unterschreibt neuen Vertrag bei TottenhamHeute, 02:18Endrick schafft Klarheit über seine Zukunft: Der Brasilianer bleibt bei Real MadridEndrick schafft Klarheit über seine Zukunft: Der Brasilianer bleibt bei Real MadridHeute, 01:32Inter nimmt Anlauf auf den Transfer von Djed SpenceInter nimmt Anlauf auf den Transfer von Djed SpenceHeute, 01:11Englischer Ligapokal: Chelsea trifft auf Luton TownEnglischer Ligapokal: Chelsea trifft auf Luton TownHeute, 00:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)