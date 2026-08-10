Navbahor verpflichtet Nationalspieler von Pakhtakor

·88·Sport
Navbahor verpflichtet Nationalspieler von Pakhtakor

Navbahor hat seinen Kader mit einem Spieler der usbekischen Nationalmannschaft verstärkt. Der Klub aus Namangan gab die Verpflichtung des 25-jährigen Muhammadqodir Hamraliyev offiziell bekannt.

Der Fußballer schloss sich den Falken von Pakhtakor kommend an. Seine Erfahrung in den Nationalmannschaften und seine Einsätze für mehrere Klubs in der Super League könnten für Navbahor in der neuen Saison ein wichtiger Faktor sein.

Hamraliyev wird nun die Farben von Navbahor vertreten

Nach Angaben des Klubs hat Muhammadqodir Hamraliyev einen Vertrag unterschrieben und ist offiziell Spieler von Navbahor geworden.

Der 25-Jährige spielte in den vergangenen Jahren für Pakhtakor. Nun beginnt er in Namangan einen neuen Abschnitt seiner Karriere.

Bei der Vorstellung des Neuzugangs wünschte Navbahor ihm viel Erfolg mit der Mannschaft.

„Wir wünschen Muhammadqodir Hamraliyev starke Auftritte im Kader von Navbahor und hoffen, dass er einen würdigen Beitrag zu den Erfolgen der Falken leisten wird“, teilte der Klub mit.

Er spielte seit 2023 für Pakhtakor

Im Laufe seiner Karriere sammelte Hamraliyev bei mehreren Klubs Usbekistans Erfahrung.

Zuvor spielte er für Dinamo und Olimpik , seit 2023 lief er im Trikot von Pakhtakor auf.

Damit hat Navbahor einen Spieler verpflichtet, der das Umfeld der Super League bestens kennt und über Erfahrung auf hohem Niveau verfügt.

Von der Olympiamannschaft bis zur Nationalmannschaft

Muhammadqodir Hamraliyev war nicht nur auf Vereinsebene, sondern auch regelmäßig im System der usbekischen Nationalmannschaften aktiv.

Er spielte von 2021 bis 2024 für die usbekische U23-Nationalmannschaft . Seit 2023 wird er zudem für die A-Nationalmannschaft nominiert.

Diese Erfahrung könnte für Navbahor besonders wichtig sein. Für eine Mannschaft mit großen Zielen ist es von großer Bedeutung, Spieler im Kader zu haben, die internationale Spiele erlebt haben.

Ein wichtiger Transfer für Navbahor

Hamraliyevs Wechsel von Pakhtakor zum Klub aus Namangan war eine der bemerkenswerten Bewegungen auf dem Transfermarkt.

Mit der Verpflichtung eines 25-Jährigen mit Nationalmannschaftserfahrung konnte Navbahor den Konkurrenzkampf im Kader weiter verschärfen.

Die wichtigste Frage ist nun welche Rolle Muhammadqodir Hamraliyev bei Navbahor übernehmen wird und wie schnell er sich bei seinem neuen Klub durchsetzen kann.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Ihren Bekannten.

NavbahorMuhammadqodir HamraliyevPakhtakorUsbekistanNamangan
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ronald Araújo Wechselt Von Barcelona Zu Liverpool Und Teilt Luis Suárez’ RatschlagRonald Araújo Wechselt Von Barcelona Zu Liverpool Und Teilt Luis Suárez’ RatschlagHeute, 02:40Barcelona könnte Real Madrid beim Rodri-Transfer ausstechenBarcelona könnte Real Madrid beim Rodri-Transfer ausstechenHeute, 02:34Micky van de Ven unterschreibt neuen Vertrag bei TottenhamMicky van de Ven unterschreibt neuen Vertrag bei TottenhamHeute, 02:18Endrick schafft Klarheit über seine Zukunft: Der Brasilianer bleibt bei Real MadridEndrick schafft Klarheit über seine Zukunft: Der Brasilianer bleibt bei Real MadridHeute, 01:32Inter nimmt Anlauf auf den Transfer von Djed SpenceInter nimmt Anlauf auf den Transfer von Djed SpenceHeute, 01:11Englischer Ligapokal: Chelsea trifft auf Luton TownEnglischer Ligapokal: Chelsea trifft auf Luton TownHeute, 00:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)