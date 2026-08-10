Navbahor verpflichtet Nationalspieler von Pakhtakor

Navbahor hat seinen Kader mit einem Spieler der usbekischen Nationalmannschaft verstärkt. Der Klub aus Namangan gab die Verpflichtung des 25-jährigen Muhammadqodir Hamraliyev offiziell bekannt.

Der Fußballer schloss sich den Falken von Pakhtakor kommend an. Seine Erfahrung in den Nationalmannschaften und seine Einsätze für mehrere Klubs in der Super League könnten für Navbahor in der neuen Saison ein wichtiger Faktor sein.

Hamraliyev wird nun die Farben von Navbahor vertreten

Nach Angaben des Klubs hat Muhammadqodir Hamraliyev einen Vertrag unterschrieben und ist offiziell Spieler von Navbahor geworden.

Der 25-Jährige spielte in den vergangenen Jahren für Pakhtakor. Nun beginnt er in Namangan einen neuen Abschnitt seiner Karriere.

Bei der Vorstellung des Neuzugangs wünschte Navbahor ihm viel Erfolg mit der Mannschaft.

„Wir wünschen Muhammadqodir Hamraliyev starke Auftritte im Kader von Navbahor und hoffen, dass er einen würdigen Beitrag zu den Erfolgen der Falken leisten wird“, teilte der Klub mit.

Er spielte seit 2023 für Pakhtakor

Im Laufe seiner Karriere sammelte Hamraliyev bei mehreren Klubs Usbekistans Erfahrung.

Zuvor spielte er für Dinamo und Olimpik , seit 2023 lief er im Trikot von Pakhtakor auf.

Damit hat Navbahor einen Spieler verpflichtet, der das Umfeld der Super League bestens kennt und über Erfahrung auf hohem Niveau verfügt.

Von der Olympiamannschaft bis zur Nationalmannschaft

Muhammadqodir Hamraliyev war nicht nur auf Vereinsebene, sondern auch regelmäßig im System der usbekischen Nationalmannschaften aktiv.

Er spielte von 2021 bis 2024 für die usbekische U23-Nationalmannschaft . Seit 2023 wird er zudem für die A-Nationalmannschaft nominiert.

Diese Erfahrung könnte für Navbahor besonders wichtig sein. Für eine Mannschaft mit großen Zielen ist es von großer Bedeutung, Spieler im Kader zu haben, die internationale Spiele erlebt haben.

Ein wichtiger Transfer für Navbahor

Hamraliyevs Wechsel von Pakhtakor zum Klub aus Namangan war eine der bemerkenswerten Bewegungen auf dem Transfermarkt.

Mit der Verpflichtung eines 25-Jährigen mit Nationalmannschaftserfahrung konnte Navbahor den Konkurrenzkampf im Kader weiter verschärfen.

Die wichtigste Frage ist nun welche Rolle Muhammadqodir Hamraliyev bei Navbahor übernehmen wird und wie schnell er sich bei seinem neuen Klub durchsetzen kann.

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