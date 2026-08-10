BlackBerry-Style Power Keyboard für Smartphones vorgestellt

Clicks Technology, ein Unternehmen, das physische Tastaturen auf Smartphones zurückbringen will, hat mit der Auslieferung seiner MagSafe-kompatiblen Power Keyboard begonnen. Das 99 Dollar teure Gadget wurde nach einigen Verzögerungen im Sommer an Kunden verschickt. Laut ixbt.com waren bis vergangene Woche 75 % der Vorbestellungen der ersten Charge ausgeliefert. Techcrunch.com berichtet .

Diese neue ausziehbare Tastatur mit taktilen Tasten passt sich Geräten verschiedener Größen an und kann im Hoch- oder Querformat verwendet werden. Das Unternehmen betont, dass das Gerät jedem modernen Smartphone das legendäre Tippgefühl von BlackBerry-Geräten zurückgibt. Zugleich dient es als eine Art Test für das erste Clicks Communicator-Smartphone mit integrierter physischer Tastatur, das Clicks voraussichtlich bis Ende dieses Jahres vorstellen wird.

Wichtige Funktionen und Design

Die Power Keyboard soll Nutzern, die die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit einer kleinen physischen Tastatur vermissen, eine Alternative zu Bildschirmtastaturen bieten. Laut ixbt.com tritt bei der aktuellen Version jedoch dasselbe Problem auf wie bei der früheren Tastaturhülle des Unternehmens. Sie kann das Smartphone kopflastig machen und das Halten im Hochformat erschweren, insbesondere bei großen Modellen wie dem iPhone 17 Pro Max oder Pixel 10 XL.

Dennoch ist das Gerät selbst sorgfältig als hochwertiges Produkt verarbeitet und dürfte Nutzer ansprechen, die den BlackBerry-Stil vermissen. Beim Auspacken finden sich Schutzfolien gegen Kratzer und eine vollfarbige Kurzanleitung, was auf eine Verpackung auf Premium-Niveau hindeutet.

Verbindung und Nutzung

Der Akku des Geräts kann über USB-C geladen werden, obwohl es beim Tester bereits geladen ankam. Um es per Bluetooth mit einem Smartphone zu verbinden, muss man die Einschalttaste gedrückt halten und gleichzeitig die Tastatur herausziehen. Im Test ließ es sich problemlos mit einem Android-Gerät verbinden, beim Wechsel zu einem iPhone traten jedoch einige Schwierigkeiten auf.

Laut Anleitung muss man zum Hinzufügen eines zweiten Bluetooth-Geräts neben der Einschalttaste auch die Zifferntaste gedrückt halten. Tatsächlich lässt sich das Gerät nur über die mobile Clicks-App vollständig aus dem Speicher löschen. Die Tastatur wird per MagSafe oder Qi2 am Smartphone befestigt. Für Telefone ohne Unterstützung dieser Technologien können ein spezieller Klebering oder eine Hülle mit magnetischem Profil verwendet werden.