Liverpool verpflichtet Ronald Araújo zur Verstärkung der Abwehr

Liverpool, einer der Spitzenklubs der Premier League, hat seinen Kader deutlich verstärkt, um die erheblichen Probleme in der Abwehr zu beheben. Wie Goal.com berichtet, wechselt der 27-jährige uruguayische Innenverteidiger Ronald Araújo von Barcelona bis zum Saisonende auf Leihbasis zum Klub aus Merseyside. Goal.com berichtet .

Der Transfer war für Cheftrainer Andoni Iraola dringend notwendig, da er sich zu einem Zeitpunkt mit schwierigen Entscheidungen und einer Verletzungswelle konfrontiert sah. In den vergangenen Wochen hatte Liverpools Abwehr mit Personalmangel zu kämpfen, während die hintere Reihe des Teams vor großen Herausforderungen stand.

Personalmangel in der Abwehr und ein neuer Zugang

Die Krise im Klub wurde dadurch verschärft, dass Ibrahima Konaté zu Real Madrid wechselte und Jeremy Jacquet, der im Sommertransferfenster verpflichtet worden war, noch nicht vollständig genesen ist. Infolgedessen suchte der Trainerstab auf dem Transfermarkt nach einer Lösung, nachdem er auf junge und unerfahrene Spieler setzen musste.

Gemäß den Vertragsbedingungen zahlt Liverpool keine Leihgebühr, übernimmt jedoch das vollständige Gehalt des Spielers. Außerdem enthält der Vertrag eine Kaufoption, mit der der Verteidiger nach Saisonende für rund 47,14 Millionen Pfund (55 Millionen Euro) dauerhaft verpflichtet werden kann.

Ronald Araújos erste Eindrücke

Der erfahrene Spieler, der seit 2018 für Barcelona aufläuft und mehr als 200 Partien absolviert hat, wird bei seinem neuen Klub die Nummer 33 tragen. Über den Transfer sagte er, dass dieser Schritt die richtige Entscheidung für seine Karriere gewesen sei.

In einem Interview mit der offiziellen Vereinswebsite sagte Araújo: „Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich bin sehr froh, zu diesem großen Klub mit einer so reichen Geschichte gekommen zu sein. Ich möchte unbedingt meine Teamkollegen kennenlernen, auf den Platz gehen und der Mannschaft helfen.“

Der Fußballer räumte außerdem ein, dass seine letzte Zeit in Spanien etwas schwierig gewesen sei. In der vergangenen Saison bestritt er aus verschiedenen Gründen, darunter eine Phase der körperlichen und mentalen Erholung, lediglich elf La-Liga-Spiele von Beginn an.

Die Ankunft des erfahrenen Spielers dürfte nun den Druck auf Liverpools junge und unerfahrene Verteidiger verringern und der Mannschaft dabei helfen, ihre Ziele in der Championship und in anderen Wettbewerben zu erreichen.