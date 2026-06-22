Chelsea beschleunigt Verhandlungen über Mike Maignan-Transfer

Der Londoner Club Chelsea ist ernsthaft in den Kampf um den Torhüter von AC Milan und der französischen Nationalmannschaft, Mike Maignan, eingestiegen, um die Torposition zu verstärken. Die "Blues" beabsichtigen, die Torhüterposition in der kommenden Saison einem Weltklasse-Keeper anzuvertrauen, wobei der 30-jährige Franzose als Hauptziel ausgewählt wurde. Dies berichtet Goal.com berichtet dass.

Laut MilanNews24 befinden sich Vertreter des englischen Clubs derzeit in aktivem Kontakt mit dem Berater des Torhüters, Jonathan Kebe. Diese Gespräche werden als wichtiger Schritt angesehen, um die finanziellen Bedingungen und den allgemeinen Rahmen eines potenziellen Deals festzulegen. Obwohl noch kein offizielles Angebot abgegeben wurde, wächst das Interesse an der Stamford Bridge von Tag zu Tag.

Milan will seinen Anführer nicht ziehen lassen

Es wird jedoch berichtet, dass Milans neuer Cheftrainer Ruben Amorim gegen diesen Transfer ist. Der portugiesische Spezialist betrachtet Mike Maignan als eine der wichtigsten Säulen seines technischen Projekts. Amorim plant, das Team um erfahrene Führungspersönlichkeiten aufzubauen, und Maignan entspricht mit seinem Charakter und seinem Können voll und ganz diesen Anforderungen.

Nach Ansicht des Trainers ist es auf dem aktuellen Markt fast unmöglich, einen Torhüter zu finden, der Maignan ersetzen kann. Die Vereinsführung von Milan versucht ebenfalls, ein Gleichgewicht zwischen den taktischen Bedürfnissen des Trainers und dem Wunsch des Spielers zu finden. Goal.com bestätigt, dass die "Rossoneri" ihren Nummer eins nicht so einfach ziehen lassen werden und eine hohe Ablösesumme fordern.

Der Lockruf der Premier League und die Entscheidung des Spielers

Das letzte Wort in dieser Transfer-Saga wird vom Spieler selbst erwartet. Berichten zufolge steht Mike Maignan der Idee positiv gegenüber, ein neues Kapitel in seiner Karriere aufzuschlagen und sich in der englischen Premier League zu beweisen. Nach drei erfolgreichen Spielzeiten in Italien hält er den Wechsel in ein anderes Umfeld für attraktiv.

Die Aussicht, in einem Team wie Chelsea, das sich in einer Übergangs- und Erneuerungsphase befindet, zur zentralen Verteidigungsmauer zu werden, hat den Torhüter interessiert. Während sich der Spieler derzeit auf die WM-Qualifikation 2026 mit der französischen Nationalmannschaft konzentriert, wird erwartet, dass die Transferangelegenheit in den kommenden Wochen an Fahrt gewinnt.

Seit seinem Wechsel von Lille zu Milan wird Mike Maignan als einer der stärksten Torhüter Europas anerkannt. Seine Führungsqualitäten und seine Fähigkeit, das Team in schwierigen Situationen zu retten, sind die Hauptaspekte, die das Management von Chelsea angezogen haben. Sollten sich die Parteien einigen, könnte dies zu einem der größten Deals des Sommertransferfensters werden.