Portugals Hauptproblem — Cristiano Ronaldo über 90 Minuten auf dem Platz

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Portugals Hauptproblem — Cristiano Ronaldo über 90 Minuten auf dem Platz

Im Vorfeld des entscheidenden Gruppenspiels der Weltmeisterschaft zwischen Usbekistan und Portugal äußern Experten und ehemalige Fußballspieler weiterhin ihre Prognosen. Der ehemalige Nationalspieler Usbekistans, Ilyos Zeytullayev, äußerte überraschende Ansichten über die Schwachstelle des Gegners und die Rolle von Cristiano Ronaldo im Team.

«Ronaldos Name wirkt sich negativ auf das Team aus»

Metaratings.ru Laut der Publikation ist Zeytullayev der Meinung, dass es dem Spiel der Mannschaft schadet, dass der Starspieler zu viel Zeit auf dem Platz verbringt:

«Cristianos Name beeinflusst das Team. Der Spieler selbst muss das verstehen. Dass Ronaldo 90 Minuten lang auf dem Platz steht, ist das Hauptproblem der portugiesischen Nationalmannschaft», betonte Zeytullayev.

Eine ernsthafte Prüfung für Roberto Martinez' Schützlinge

Die portugiesische Nationalmannschaft konnte ihren Weg bei der Weltmeisterschaft nicht optimal beginnen. Im ersten Spiel trafen sie auf die DR Kongo und mussten sich überraschend mit einem 1:1-Unentschieden begnügen, was den Druck auf das Team weiter erhöhte.

Zur Erinnerung: Die portugiesische Nationalmannschaft unter Roberto Martinez bestreitet ihr nächstes WM-Spiel gegen die usbekische Nationalmannschaft. Diese Begegnung ist für beide Teams von entscheidender Bedeutung, um die Situation in der Gruppe grundlegend zu verbessern und den Kampf um den Einzug in die nächste Runde fortzusetzen.

Cristiano RonaldoPortugalUsbekistanRoberto MartínezIlyos Zeytullayev
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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