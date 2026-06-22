Weltmeisterschaft: Kampf um den Goldenen Schuh zwischen Harry Kane, Lionel Messi und Mbappe

Die in Nordamerika gestartete Weltmeisterschaft 2026 entwickelt sich zu einem unerbittlichen Kampf zwischen den stärksten Stürmern der Welt. Stars wie Harry Kane, Lionel Messi, Kylian Mbappe und Erling Haaland haben bereits in den ersten Phasen des Turniers ihr Können unter Beweis gestellt und den Kampf um die Torschützenkrone begonnen. Dieser Wettbewerb ist nicht nur für persönliche Ergebnisse, sondern auch für den Gesamterfolg der Nationalmannschaften von entscheidender Bedeutung. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In den ersten Spielen der Gruppenphase erzielte Lionel Messi im Spiel gegen Algerien einen Hattrick und wurde damit zum ältesten Spieler, der drei Tore in einem WM-Spiel erzielte. Gleichzeitig zeigten auch Kylian Mbappe und Erling Haaland ihre Ambitionen, indem sie jeweils zwei Tore gegen Senegal bzw. den Irak erzielten. England-Kapitän Harry Kane traf doppelt beim 4:2-Sieg gegen Kroatien.

Persönlicher Erfolg oder Teaminteresse?

Die englische Fußballlegende John Barnes sprach in einem Interview mit Goal.com über den mentalen Zustand von Harry Kane und anderen Stars. Seiner Meinung nach steht für Kane der Teamsieg über persönlichen Auszeichnungen, auch wenn der Kampf um die Torschützenkrone intensiv ist. Barnes betonte, dass Kane seinen Spielstil nicht danach ausrichtet, wie viele Tore seine Konkurrenten erzielen.

"Wenn Tore dazu beitragen, dass England in die nächste Runde einzieht, wird Harry natürlich danach streben. Er ist jedoch kein Spieler, der Teaminteressen beiseite schiebt und egoistisch handelt, nur um mit Rivalen zu konkurrieren. Als Kapitän ist sein Hauptziel der Erfolg seiner Mannschaft. Wenn Mbappe oder Haaland mehr Tore als er erzielen, England aber weiterhin gewinnt, wird das für Kane kein Problem sein", sagt John Barnes.

Nach Ansicht des Experten folgen Stürmer an der Weltspitze des modernen Fußballs, einschließlich Mbappe, einer ähnlichen Philosophie. Da er in der französischen Nationalmannschaft talentierte Mitspieler wie Ousmane Dembele hat, bevorzugt Mbappe die Verteidigung des Weltmeistertitels seines Teams gegenüber seinen eigenen Toren. Bei solchen Turnieren ist es natürlich, dass individuelle Auszeichnungen im Schatten des Teamerfolgs stehen.

Harry Kanes beeindruckende sportliche Form

Obwohl Harry Kane 32 Jahre alt ist, erlebt er eine der besten Phasen seiner Karriere. In der letzten Saison bei Bayern erzielte er 61 Tore in allen Wettbewerben, gewann die Bundesliga und bewies erneut, dass er ein Stürmer auf höchstem Niveau ist. Sein Titel als Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft gibt ihm zusätzliche Zuversicht bei der Weltmeisterschaft.

Diese Weltmeisterschaft könnte auch durch historische Ereignisse in Erinnerung bleiben. Sollte einer dieser Stürmer erneut den "Goldenen Schuh" gewinnen, wäre er der erste Spieler in der Geschichte, der zweimal Torschützenkönig bei einem so prestigeträchtigen Turnier wurde. Bisher heizt sich das Rennen erst auf, und jedes Tor kann die Situation in der Turniertabelle grundlegend verändern.