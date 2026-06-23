Julian Alvarez äußert Wunsch nach Abschied von Atletico Madrid, wartet auf Entscheidung von Barcelona

Julian Alvarez hat offen erklärt, dass er nach der Weltmeisterschaft nicht zu Atletico Madrid zurückkehren möchte. Der argentinische Stürmer gab an, mit den Verantwortlichen über seine Zukunft gesprochen zu haben und dass ein Transfer eine gute Lösung für alle Beteiligten sein könnte.

"Es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen, aber ich kann es nicht verheimlichen. Ich habe mit den zuständigen Personen im Verein gesprochen. Mein Transfer wäre eine gute Lösung für alle. Ich möchte meinen Traum verwirklichen", sagte Alvarez.

Laut Cadena SER hat Barcelona den Spieler gebeten, seinen Wunsch, Atletico Madrid zu verlassen, öffentlich zu machen. Alvarez ist diesem Schritt gefolgt. Nun wird erwartet, dass die Katalanen die Verhandlungen in die praktische Phase überführen.