Ein weiterer großer Transfer im europäischen Fußball steht kurz vor dem Abschluss. "Manchester City"s erfahrener Mittelfeldspieler und einer der Führungsspieler der spanischen Nationalmannschaft, Rodri, wird seine Karriere beim katalanischen Klub "Barcelona" fortsetzen.

Laut der renommierten AS hat der katalanische Klub eine nahezu vollständige Einigung mit der Führung von "Manchester City" über den Transfer des 30-jährigen Mittelfeldspielers erzielt.

Vertragsdetails und astronomisches Gehalt

Berichten zufolge stellen sich die finanziellen Details des großen Deals wie folgt dar:

Ablösesumme: "Barcelona" wird dem englischen Klub rund 60 Millionen Euro zahlen.

Vertragslaufzeit: Der Fußballer soll bei den Katalanen einen Vierjahresvertrag unterschreiben.

Gehalt: Rodris Jahresgehalt vor Steuern soll sich auf etwa 30 Millionen Eurobelaufen.

Absage an Real Madrid und der Einfluss seiner Nationalmannschaftskollegen

Wie bereits berichtet, lehnte Rodri, der mit Spanien bei den Sommerturnieren den Weltmeistertitel gewann, ein lukratives Angebot des Madrider Klubs "Real Madrid" ab. Er entschied sich eindeutig für "Barcelona".

Medienberichten zufolge hatten die Barcelona-Spieler, mit denen Rodri in der spanischen Nationalmannschaft zusammenspielt, großen Einfluss auf diese Entscheidung. Seine Nationalmannschaftskollegen konnten ihn davon überzeugen, sich dem Projekt des katalanischen Klubs anzuschließen.

Nun klären die Parteien die letzten Formalitäten des Transfers. Eine offizielle Bekanntgabe wird in den kommenden Tagen erwartet.

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