Leeds stellt Rekord auf: Für Trafford wurde eine enorme Ablöse gezahlt

Leeds United hat vor der neuen Saison auf dem Transfermarkt einen seiner größten Schritte gemacht. Der Klub Manchester Cityhat den 23-jährigen Torhüter James Trafford verpflichtet und damit gleich zwei historische Rekorde aufgestellt.

Besonders bemerkenswert ist, dass Leeds für diesen Transfer mehr ausgegeben hat als jemals zuvor für einen Spieler in der Klubgeschichte. Trafford nimmt nun auch einen besonderen Platz in der Geschichte des britischen Fußballs ein.

Einen solchen Transfer gab es in der Leeds-Geschichte noch nie

Der Klub gab bekannt, dass er James Trafford mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet hat. Reuters zufolge wurde die Ablösesumme offiziell nicht bekannt gegeben. Britische Medien berichten jedoch, dass der garantierte Teil der Ablöse ungefähr 40 Millionen Pfundbeträgt; hinzu kommen weitere Bonuszahlungen.

Damit ist Trafford zum teuersten Neuzugang der Leeds-Geschichte geworden.

Zuvor hielt Georginio Rutter den Klubrekord. Er war 2023 für rund 35,5 Millionen Pfund von Hoffenheim verpflichtet worden.

Leeds hat damit nicht nur einen neuen Stammtorhüter verpflichtet, sondern auch eines der größten finanziellen Projekte der Klubgeschichte gestartet.

Trafford stellt auch im britischen Fußball einen Rekord auf

Der Transfer brachte ein weiteres bedeutendes Ergebnis — Trafford ist nun der teuerste Torhüterder britischen Fußballgeschichte. Reuters und Sky Sports bestätigten diesen Rekord.

Nach Berechnungen von Sky Sports gehört Trafford mit einer anfänglichen Ablöse von 40 Millionen Pfund auch zu den teuersten Torhütern der Weltfußballgeschichte. Vor ihm stehen in dieser Liste Spieler wie Kepa Arrizabalaga, Alisson und Andre Onana.

Für einen 23-jährigen Torhüter zeigt eine solche Summe, dass Leeds ihn nicht nur als aktuellen Stammtorhüter, sondern auch langfristig als Nummer eins sieht.

Bei City waren die Möglichkeiten begrenzt

In der vergangenen Saison absolvierte Trafford fürManchester Cityin allen Wettbewerben 17 Spiele . Laut Sky Sports hielt er dabei in acht Partien seinen Kasten sauber.

Dass Gianluigi Donnarumma bei Pep Guardiolas Mannschaft zum Stammtorhüter wurde, erschwerte dem Engländer jedoch regelmäßige Einsätze. Die Aussicht auf konstante Spielpraxis war für Trafford bei der Wahl seines neuen Klubs einer der entscheidenden Faktoren.

Bei Leeds ist die Situation völlig anders: Der Klub suchte eine neue Nummer eins, und allein die Höhe der Ablöse zeigt, welchen Status Trafford bei seiner Verpflichtung besitzt.

Sein Weg begann in der City-Akademie

James Trafford stammt aus der Akademie vonManchester City. Um Erfahrung im Profifußball zu sammeln, spielte er zunächst auf Leihbasis bei Accrington Stanley und anschließend bei Bolton.

Besonders seine Zeit bei Bolton war ein wichtiger Abschnitt seiner Karriere. Später wurde der Torhüter fest von Burnley verpflichtet und erhielt die Chance, sich im englischen Fußball zu etablieren. 2025 holte Manchester City ihn zurück.

Einer der prägendsten Momente, die Traffords Ansehen steigerten, ereignete sich mit Englands U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2023. Im Finale gegen Spanien parierte er in der Verlängerung einen Elfmeter und spielte eine entscheidende Rolle beim Titelgewinn Englands. Während des gesamten Turniers kassierte er kein einziges Gegentor.

Warum ging Leeds ein derart großes Risiko ein?

40 Millionen Pfund sind selbst für einen Stürmer eine beträchtliche Summe. Bei einem Torhüter zieht eine solche Entscheidung noch mehr Aufmerksamkeit auf sich.

Trafford bringt jedoch mehrere Eigenschaften mit, die Leeds zu dieser großen Investition bewogen haben: Er ist erst 23 Jahre alt, verfügt über Premier-League-Erfahrung, erfüllt mit seinem Spiel am Ball die Anforderungen an einen modernen Torhüter und gilt als einer der Kandidaten für die künftige Nummer eins der englischen Nationalmannschaft. Auch Sky Sports bewertet sein Potenzial aus dieser Perspektive sehr hoch.

Trafford wurde zudem in den von Thomas Tuchel zusammengestellten englischen Kader für die Weltmeisterschaft 2026 berufen.

Nun steht er vor einer anderen Aufgabe: Woche für Woche auf den Premier-League-Plätzen zu beweisen, dass die großen Erwartungen an sein Potenzial berechtigt sind.

Leeds hat den größten Scheck der Klubgeschichte ausgestellt. Für Trafford ist der Preis von 40 Millionen Pfund nun nicht mehr nur ein Rekord — er bedeutet auch neuen Druck, unter dem jeder Fehler und jede Parade bewertet werden.

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