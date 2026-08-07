der brasilianische offensive Flügelspieler, der seinen Vertrag bei Real Madrid bis zum 30. Juni 2032 verlängert hat, Vinícius Júnior teilte nach diesem historischen Ereignis seine Gefühle.

Der 26-jährige Fußballer schrieb auf seiner Instagram -Seite ein Dankeschön an die Vereinsführung, das Trainerteam und seine Mitspieler des „königlichen Klubs“ und richtete zugleich eine herzliche Botschaft an die Fans.

„Noch sechs Jahre im Bernabéu und für immer!“

Vinícius blickte auf seine Jahre im Santiago Bernabéu zurück und betonte erneut, dass ein Verbleib in Madrid sein größter Wunsch gewesen sei:

„Acht Jahre im Bernabéu – das ist viel zu wenig … Noch sechs Jahre und für immer! Ich liebe euch! Danke an Präsident Pérez, Mourinho, Juni, José Ángel, die Spieler und den gesamten Klub“, schrieb der brasilianische Star.

Zur Information: Der Spieler erwähnte in seinem Beitrag ausdrücklich Juni Calafat den Chefscout von Real Madrid, während José Ángel Sánchez als Generaldirektor des Klubs tätig ist. Die Führung unter José Mourinho und Florentino Pérez sieht Vinícius als zentrale Figur im langfristigen Projekt der Mannschaft.

Das Vermächtnis in Madrid geht weiter

der seit 2018 die Farben des „königlichen Klubs“ vertritt, Vinícius Júnior wird seine Karriere in Madrid durch den neuen Vertrag auf mindestens 14 Jahre verlängern. Damit gehört er zu den treuesten und dienstältesten ausländischen Spielern der Klubgeschichte.

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