Como verstärkt seinen Kader: Yan Couto kommt auf Leihbasis von Borussia Dortmund

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Como verstärkt seinen Kader: Yan Couto kommt auf Leihbasis von Borussia Dortmund

Der italienische Klub Como hat im Vorfeld der Saison 2026/27 einen weiteren wichtigen Schritt zur deutlichen Verstärkung seines Kaders gemacht. Laut der offiziellen Website des Teams wechselt der brasilianische Rechtsverteidiger Yan Couto auf Leihbasis von Borussia Dortmund zu Como. Der Transfer unterstreicht die großen Ambitionen des von Cesc Fàbregas trainierten Teams. Dies berichtet Goal.com .

Die Verantwortlichen von Como agieren während des Sommer-Transferfensters sehr aktiv und bauen einen Kader auf, der auf dem Niveau der prestigeträchtigen europäischen Wettbewerbe mithalten kann. Der Klub hat sich zudem mit Chelsea auf einen Transfer von Trevoh Chalobah geeinigt; seine offizielle Bekanntgabe steht noch aus. Die Ankunft von Yan Couto erweitert die Möglichkeiten des Teams auf der rechten Seite zusätzlich.

Cesc Fàbregas und die ersten Aussagen des Spielers

Comos Cheftrainer Cesc Fàbregas lobte die Fähigkeiten des Neuzugangs. Der Coach betonte, dass der Brasilianer perfekt zum Spielstil der Mannschaft passe. Yan Couto ist ein mutiger und technisch starker Spieler, der auf der rechten Seite mehrere Optionen bieten kann. Er schaltet sich gerne in den Angriff ein, verfügt über enorme Energie und hat trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung gesammelt.

Auch der Spieler selbst machte keinen Hehl aus seinen großen Hoffnungen für das neue Kapitel bei Como. Yan Couto erklärte, dass ihm die Spielphilosophie des Klubs gefalle und er dem Team helfen wolle, sich weiterzuentwickeln. Seinen Worten zufolge ist dieser Wechsel ein wichtiger Schritt in seiner Karriere.

Yan Coutos Karriereweg und internationale Erfahrung

Der 2002 geborene talentierte Rechtsverteidiger begann die wichtigsten Stationen seiner Karriere als Nachwuchsspieler von Manchester City. Bei Girona konnte er sein Talent besonders eindrucksvoll zeigen. In der La-Liga-Saison 2023/24 gab der Fußballer 10 Torvorlagen und trug maßgeblich zum historischen dritten Platz der Mannschaft bei.

Nach seiner erfolgreichen Saison bei Girona wechselte Yan Couto zu Borussia Dortmund. Während seiner zwei Spielzeiten beim Dortmunder Klub sammelte er wertvolle Erfahrung in der Champions League. Besonders in Erinnerung blieb sein Auftritt vor einem Jahr in Turin gegen Juventus: In der intensiven Partie, die 4:4 endete, erzielte er ein Tor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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