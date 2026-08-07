Manchester City will Enzo Fernández als Ersatz für Rodri holen

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Manchester City will Enzo Fernández als Ersatz für Rodri holen

Der amtierende englische Premier-League-Meister Manchester City hat damit begonnen, langfristige Pläne zur Verstärkung der zentralen defensiven Mittelfeldposition auszuarbeiten. Laut Informationen von Gianluca Di Marzio sieht Enzo Maresca, der voraussichtlich Cheftrainer des Klubs wird, Chelseas Mittelfeldspieler Enzo Fernández als wichtigsten Nachfolger von Rodri. Der italienische Trainer arbeitete im Laufe seiner Karriere eng mit seinem Landsmann zusammen und schätzt dessen taktische Fähigkeiten sehr. Darüber berichtet Goal.com.

Über die Zukunft von Rodri, derzeit der Anführer im defensiven Mittelfeld von Manchester City, besteht weiterhin Ungewissheit. Der Vertrag des spanischen Spielers nähert sich seinem Ende, während das Interesse der spanischen Topklubs weiter zunimmt. Dies zwingt die Vereinsführung, nach neuen Kandidaten zu suchen. Es wird vermutet, dass Barcelona und Real Madrid in den Kampf um den Spieler eingestiegen sind.

Die Schwierigkeiten bei einem Transfer von Enzo Fernández

Obwohl der Argentinier für Enzo Maresca als „Wunschtransfer“ gilt, wird die Umsetzung des Deals nicht einfach. Chelsea betrachtet den Mittelfeldspieler als wichtigen Bestandteil seines langfristigen Projekts. Der aktuelle Vertrag des Spielers beim Londoner Klub läuft bis zum Sommer 2032, wodurch die Blues das Recht haben, eine hohe Ablösesumme zu verlangen.

Außerdem ist klar, dass Chelsea seinen Leistungsträger nicht zu einem direkten Konkurrenten in der englischen Premier League ziehen lassen möchte. Dennoch erklärte der Spielerberater Xavier Pastore bei einer Veranstaltung im vergangenen Monat in Miami offen, dass verschiedene Möglichkeiten für die Zukunft seines Klienten geprüft würden. Dies deutet darauf hin, dass es auf dem Transfermarkt zu unerwarteten Wendungen kommen könnte.

Alternativen für Manchester City

Sollte ein Transfer von Enzo Fernández nicht möglich sein, verfügt Manchester City auch über Ersatzpläne. Wie GOAL.com berichtet, beobachtet der englische Klub zudem das junge Talent Ayyoub Bouaddi vom französischen Verein Lille aufmerksam. Der talentierte Mittelfeldspieler, der gerade 18 Jahre alt geworden ist, gilt als hochveranlagter Kandidat, der künftig die defensive Mittelfeldposition des Teams ausfüllen könnte.

Die Vereinsführung und der Trainerstab arbeiten daran, junge und erfahrene Spieler zu verpflichten, um die Stabilität der Mannschaft in den kommenden Spielzeiten zu gewährleisten. Die Verantwortlichen wollen den Kader schrittweise erneuern und für jede Mannschaftslinie einen geeigneten Nachfolger vorbereiten. Das nächste Transferfenster dürfte für Manchester City äußerst intensiv und von wichtigen Ereignissen geprägt sein.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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