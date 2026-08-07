Was sagte Guardiola zu Rodri? Ein schwerer Schlag für Pérez...

Rodris Transfersaga, die den ganzen Sommer über mit Real Madrid in Verbindung gebracht worden war, hat eine unerwartete Wendung genommen. Berichten zufolge tendiert der spanische Nationalspieler nun ernsthaft zu Barcelona statt zu Madrid.

Der interessanteste Aspekt der Situation steht mit Pep Guardiola in Verbindung. Laut dem Journalisten Miguel Blázquez sprach Rodris ehemaliger Trainer diese Woche persönlich mit dem Spieler und riet ihm, welchen Weg er einschlagen sollte.

Rodri dachte lange über Real Madrid nach

Der 30-jährige Mittelfeldspieler hat bei Manchester City einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Deshalb hatte der Klub aus Madrid in den vergangenen Monaten intensiv geprüft, ob eine Verpflichtung möglich wäre.

Laut Sky Sports nahm Real Madrid sogar Verhandlungen mit Manchester City auf und signalisierte die Bereitschaft, rund 50 Millionen Pfund für Rodri zu zahlen.

Der spanische Mittelfeldspieler selbst hatte einem Wechsel ins Santiago Bernabéu zuvor ebenfalls positiv gegenübergestanden. Als Pep Guardiola im April über Rodris Interesse an Real Madrid sprach, sagte er, dass es nicht leicht sei, das Angebot eines der größten Klubs der Welt abzulehnen.

In der ersten Augustwoche änderte sich die Situation jedoch vollständig.

Was hat Guardiolas Gespräch verändert?

Nach Informationen von Miguel Blázquez hat Pep Guardiola diese Woche persönlich Kontakt zu Rodri aufgenommen.

Die Quelle behauptet, dass der katalanische Trainer seinem ehemaligen Schützling geraten habe, sich für eine Fortsetzung seiner Karriere beim FC Barcelona zu entscheiden.

Dieses Detail ist besonders bedeutsam. Seit 2019 ist Rodri unter Guardiola zu einer der zentralen Figuren im Spiel von Manchester City geworden. Gemeinsam gewannen sie große Titel wie die englische Meisterschaft und die Champions League.

Auch AS berichtet, dass Guardiolas Fußballphilosophie und sein Einfluss ein wichtiger Faktor für Rodris Hinwendung zu Barcelona gewesen seien. Dem Blatt zufolge wird der Spieler zudem vom auf Ballbesitz ausgerichteten Stil der Katalanen angezogen.

Guardiola trainiert derzeit weder City noch Barcelona. Dennoch könnte seine Meinung als einer der wichtigsten Trainer in Rodris Karriere die endgültige Entscheidung des Spielers beeinflussen.

Barcelona hat bereits Bewegung in die Sache gebracht

Das Interesse des katalanischen Klubs ist inzwischen mehr als nur ein gewöhnliches Transfergerücht.

Sky Sports News berichtete am 6. August, dass Barcelona den Kontakt zu Manchester City wegen eines Transfers von Rodri vorbereite. Demnach haben die Katalanen ihren Kampf um den Spieler in den vergangenen 24 Stunden deutlich intensiviert.

Einige spanische Quellen schreiben, dass zwischen Rodri und Barcelona bereits eine grundsätzliche Einigung über die persönlichen Vertragsbedingungen erzielt worden sei.

Laut AS könnte der mögliche Transfer rund 60 Millionen Euro kosten, wobei der Spieler in Katalonien einen Vierjahresvertrag unterschreiben könnte.

Die nächste entscheidende Phase des Transfers hängt somit von den Verhandlungen zwischen Barcelona und Manchester City ab.

Warum gerade Barcelona?

Mehrere wichtige Faktoren könnten Rodris Entscheidung erklären.

Der erste ist der Spielstil. Der spanische Mittelfeldspieler fühlt sich in einem System am wohlsten, das auf Ballkontrolle, dem Aufbau von Positionsangriffen und der Steuerung des Tempos durch das Zentrum basiert.

Der zweite sind seine Mitspieler in der spanischen Nationalmannschaft. AS betont, dass Rodri auch die Möglichkeit, bei Barcelona mit vielen seiner Nationalmannschaftskollegen zusammenzuspielen, als wichtigen Faktor betrachtet.

Der dritte ist der Guardiola-Faktor. Rodris Verständnis vom Fußball wurde in den vergangenen Jahren maßgeblich durch Guardiolas System geprägt.

Aus dieser Perspektive wäre Barcelonas aktuelles Modell für den Spieler keineswegs fremd.

City will Rodri nicht abgeben

Hier liegt das größte Hindernis für den Transfer.

Manchester City will seinen Schlüsselspieler nicht verkaufen. Der Klub hat Rodri einen neuen langfristigen Vertrag angeboten und sieht ihn als eine der zentralen Figuren der neuen Ära unter Enzo Maresca.

Außerdem musste sich Rodri nach der Weltmeisterschaft einer Operation unterziehen und befindet sich derzeit in der Reha. Sein Marktwert und das Interesse an ihm sind jedoch nicht gesunken.

Für City ist die Lage klar: Wenn der Klub ihn jetzt nicht verkauft und keine Einigung über einen neuen Vertrag erzielt, droht im Sommer 2027 ein ablösefreier Verlust des Spielers.

Genau diese Situation verschafft Barcelona und Real Madrid Verhandlungsspielraum.

Was macht Real Madrid jetzt?

Noch vor einigen Wochen galt Real Madrid als Favorit auf die Verpflichtung von Rodri. Nun hat sich die Situation jedoch umgekehrt.

Laut AS hat sich Rodris bevorzugte Wahl in Richtung Barcelona verschoben. Auch Sky Sports berichtet, dass die Katalanen ein positives Signal von Rodri erhalten haben.

Daher könnten in den kommenden Tagen zwei wichtige Fragen beantwortet werden: Kann Barcelona die von Manchester City geforderte Summe aufbringen, und wird Real Madrid sein Angebot nach dem Vorstoß des Rivalen erhöhen?

Der Rodri-Transfer entwickelt sich von einem einfachen Werben um einen Spieler zum nächsten großen Duell zwischen Spaniens beiden Fußballgiganten.

Noch vor einigen Wochen schien der Spieler auf dem Weg ins Santiago Bernabéu zu sein, nun könnte er nach Katalonien wechseln. Sollte sich die von Blázquez verbreitete Information bestätigen, hätte ein einziges Gespräch mit Pep Guardiola bei dieser dramatischen Wende eine wichtige Rolle gespielt.

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