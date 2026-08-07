Transferbombe: Trabzonspor verpflichtet Shomurodov und Núñez

Trabzonspor, das in der kommenden Saison die türkische Meisterschaft anpeilt, sorgt auf dem Transfermarkt weiter für Furore. Nach der Verpflichtung des ehemaligen Liverpool-Stars Mohamed Salahwill der Klub aus Trabzon seine Offensive nun mit dem usbekischen Nationalmannschaftskapitän Eldor Shomurodov und Uruguays Nationalspieler Darwin Núñez verstärken.

Laut dem renommierten türkischen Medium takagazete.com.tr ist Eldor Shomurodov Trabzonspors wichtigstes und vorrangiges Ziel für die Position des Mittelstürmers.

Tauschgeschäft: Umut Nayir plus 5 Millionen Euro

Laut dem Journalisten Çağrı Aktaş hat die Führung von Trabzonspor ihren eigenen Stürmer Umut Nayir als Teil eines Tauschgeschäfts angeboten, um den Angreifer Shomurodov von Başakşehir zu verpflichten.

Die Tatsache, dass der usbekische Stürmer in der Türkei den Status eines einheimischen türkischen Spielers besitzt, macht den Transfer für Trabzonspor noch attraktiver.

„Trabzonspor steht kurz vor dem Abschluss des Shomurodov-Transfers. Başakşehir fordert jedoch zusätzlich zu Umut Nayir ungefähr 5 Millionen Euro Ablöse“, schreibt der Insider.

Ein Sturmduo aus Shomurodov und Darwin Núñez!

Trabzonspors Cheftrainer Fatih Tekke möchte einen erfahrenen und treffsicheren Torjäger in der Offensive sehen. Deshalb wurden die Verhandlungen deutlich beschleunigt.

Interessanterweise will sich Trabzonspor nicht auf Eldor beschränken. Sollte Umut Nayir zu Başakşehir wechseln, plant der Klub neben der Verpflichtung von Shomurodov auch den Transfer des Liverpool- und Uruguay-Stürmers Darwin NúñezDie Vereinsführung möchte die Offensive gleichzeitig mit zwei internationalen Topstürmern komplett neu aufstellen.

Vorteil im Torschützenrennen

Zur Erinnerung: In der vergangenen Saison erzielten Eldor Shomurodov und Trabzonspors Stürmer Paul Onuachu jeweils 22 Tore und wurden damit gemeinsame Torschützenkönige der türkischen Süper Lig.

Umut Nayir, der in den Shomurodov-Deal eingebunden werden soll, erzielte in der vergangenen Saison 9 Tore und damit den besten Wert unter den türkischen einheimischen Spielern. Zum Vergleich: Die Spitzenplätze der Torschützenliste der Süper Lig belegten ausschließlich Legionäre: Eldor Shomurodov und Paul Onuachu (je 22), Talisca (19), Mohamed Bayo und Victor Osimhen (je 15) sowie Mauro Icardi (14).

Da Trabzonspors weiterer Top-Torjäger Felipe Augusto (13 Tore) kürzlich zum russischen Klub Zenit gewechselt ist, sind die Transfers von Shomurodov und Núñez für den Verein von existenzieller Bedeutung.

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