In der Gruppenphase der von den USA, Kanada und Mexiko ausgetragenen Weltmeisterschaft 2026 sicherte sich die französische Nationalmannschaft einen weiteren Sieg. Die Mannschaft von Didier Deschamps besiegte den Irak mit 3:0 und sicherte sich vorzeitig den Einzug in die Play-offs. Kylian Mbappe, der Hauptakteur des Spiels, erzielte im zweiten Spiel in Folge einen Doppelpack und festigte damit seine Position im Torschützenrennen. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Die Partie im Stadion von Philadelphia begann aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen mit zwei Stunden Verspätung. Obwohl die durch einen schweren Sturm verursachte Pause das Spieltempo leicht beeinflusste, gelang es dem Real Madrid-Stürmer Kylian Mbappe, bereits in der ersten Halbzeit den ersten Treffer zu erzielen. Mit einem präzisen Schuss von außerhalb des Strafraums überwand er den irakischen Torhüter.

Laut Goal.com haben diese Tore den Wettbewerb von Mbappe mit Lionel Messi um den "Goldenen Schuh" des Turniers weiter verschärft. Lionel Messi, der gegen Österreich einen Doppelpack erzielte, liegt derzeit einen Treffer vor Mbappe. Zudem führt die argentinische Legende mit 18 Toren in der Geschichte der Weltmeisterschaften mit zwei Treffern vor dem französischen Star.

Die Partnerschaft von Mbappe und Dembele

Die zweite Halbzeit begann für die Franzosen etwas mühsamer, doch ein Fehler in der irakischen Defensive entschied über das Spiel. Nach einem groben Fehler beim Einbringen des Balls ins Spiel fing Ousmane Dembele den Ball ab und passte ihn zu Mbappe. Der Stürmer verwertete den Pass in das leere Tor und erhöhte auf 2:0.

In der 66. Minute gelang auch Ousmane Dembele ein Treffer. Dembele verwandelte eine hervorragende Vorlage von Michael Olise in ein Tor und feierte damit sein Debüttor bei Weltmeisterschaften. Es ist anzumerken, dass dieses Tor erneut bewies, wie hoch das Verständnis in der französischen Offensive ist.

Die französische Defensive hatte während des Spiels kaum Schwierigkeiten. AC Milan-Torhüter Mike Maignan blieb über die gesamte Partie nahezu ohne Arbeit. Bayern München-Innenverteidiger Dayot Upamecano spielte souverän, nur in einer Situation wurde es gefährlich, als er Ali Al-Hamadi durchließ. Der irakische Stürmer konnte diese Chance jedoch nicht nutzen.

Nach diesem Sieg hat sich die französische Nationalmannschaft vor dem letzten Gruppenspiel einen Platz unter den 32 besten Teams gesichert. Nun kann sich die Mannschaft von Didier Deschamps auf die Play-off-Phase konzentrieren. Kylian Mbappe wird weiterhin versuchen, die Rekorde von Lionel Messi zu brechen und den nächsten Weltmeistertitel zu gewinnen.