Airbnb nutzt KI, um neue Funktionen schneller bereitzustellen

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Airbnb nutzt KI, um neue Funktionen schneller bereitzustellen

Die beliebte Plattform für Reisedienstleistungen Airbnb nutzt zunehmend Technologien der künstlichen Intelligenz, um ihre Produkte zu entwickeln und zu testen. Laut ixbt.com erklärten Unternehmensleiter, dass sie die Entwicklung neuer Funktionen und deren Bereitstellung für Nutzer deutlich beschleunigt haben. Diese Veränderungen führen sowohl bei den internen Abläufen des Unternehmens als auch im Kundensupport zu einem tiefgreifenden Wandel. Techcrunch.com berichtet .

Bei der jüngsten Finanzbesprechung des Unternehmens betonte CEO Brian Chesky, dass künstliche Intelligenz die Zeit von der Idee bis zur praktischen Umsetzung um 60 Prozent verkürzt habe. Die Zahl der im bisherigen Jahresverlauf eingeführten neuen Funktionen und Verbesserungen ist im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres um fast 80 Prozent gestiegen. Diese Erfolge schaffen die Grundlage für weitere Verbesserungen bei Suche, Check-in, Buchung und Zahlung.

Künstliche Intelligenz bei Suche und Kundensupport

Obwohl Funktionen der künstlichen Intelligenz in der verbraucherorientierten Oberfläche langsamer eingeführt werden, verfolgt Airbnb hierbei einen eigenen Ansatz. Bisher beschränkte sich das Unternehmen auf Zusammenfassungen von Bewertungen und die Hervorhebung wichtiger Aspekte von Unterkünften. Nun hat es begonnen, eine neue Suchfunktion mit künstlicher Intelligenz zu testen. Damit können Nutzer mithilfe einfacher Texteingaben passende Unterkünfte in visueller Form finden.

Das neue Suchsystem wird die Kunden vertrauten herkömmlichen Filter nicht zwangsläufig ersetzen. Das Unternehmen ermöglicht den Wechsel zur Suche mit künstlicher Intelligenz über eine spezielle Schaltfläche. Die Ergebnisse werden in Gesprächsform präsentiert und von der künstlichen Intelligenz in Echtzeit personalisiert. Auch der Check-in-Prozess für Gastgeber soll deutlich schneller geworden sein.

Kosten für den Kundensupport gesunken

Auch im Backend der Technologie gab es wichtige Veränderungen. Nachdem Airbnb seinen auf künstlicher Intelligenz basierenden Bot in Nordamerika eingeführt hatte, erweiterte das Unternehmen ihn auf mehr als 50 Sprachen und plant, ihn in naher Zukunft auch für Sprachanrufe einzusetzen. Heute werden fast 45 Prozent der mit Unterstützung des KI-Agenten gestarteten Anfragen vollständig ohne menschliches Eingreifen gelöst.

Durch diese Automatisierungsprozesse sind die jährlichen Supportkosten des Unternehmens pro Buchung um 16 Prozent gesunken. Brian Chesky zufolge wird künstliche Intelligenz nicht nur für einfache Chatbot-Funktionen eingesetzt, sondern zunehmend zur Lösung komplexer Aufgaben in den Bereichen Reisen und Suche. Dadurch soll die Plattform künftig effizienter arbeiten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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