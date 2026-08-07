Warum hat Real Madrid den Rodri-Transfer aufgegeben? Alle Details

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Warum hat Real Madrid den Rodri-Transfer aufgegeben? Alle Details

Auf dem europäischen Fußballmarkt geht eines der spektakulärsten Transferduelle des Sommers weiter. Barcelona Manchester City» wollen trotz der Ablehnung ihres ersten Angebots nicht aufgeben und kämpfen weiter um den 30-jährigen Mittelfeldspieler Rodri.

Laut Insider und Journalist Ben Jacobs wird der katalanische Klub den Citizens in Kürze ein verbessertes Angebot unterbreiten.

45 Millionen Euro abgelehnt: «Manchester City» fordert wie viel?

Quellen zufolge bot Barcelona zunächst 45 Millionen Euro für den erfahrenen spanischen Mittelfeldspieler. Die Führung von «Manchester City» hielt diese Summe jedoch für unzureichend und lehnte das Angebot umgehend ab.

Der Klub aus Manchester bewertet seinen Star mit mindestens 75 Millionen Euro . Trotz dieser Forderung ist Barcelona weiterhin zuversichtlich, den Transfer abzuschließen, und bewahrt seinen Optimismus.

Wichtiges Detail: Rodri hat sich mit Barcelona bereits vollständig auf die Bedingungen seines persönlichen Vertrags geeinigt.

Warum hat Real Madrid den Transfer aufgegeben?

Wie die renommierte spanische Zeitung Marca berichtet, hat sich Real Madrid fast aus dem Rennen um Rodri verabschiedet. Die Madrilenen haben Manchester City nie ein offizielles Angebot unterbreitet.

Obwohl der Klub Gespräche mit den Vertretern des Spielers führte, war Rodri selbst der Ansicht, dass Barcelonas Spielstil und das Teamklima besser zu ihm passen.

Deshalb betrachtet die Führung von Real Madrid das Scheitern dieses Transfers nicht als Tragödie. Dem Bericht zufolge hat der Klub seinen Kader nahezu komplett zusammengestellt und würde nur im Falle eines unerwarteten Notfalls erneut auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Die entscheidende Phase

Bisher wurde keine offizielle Einigung über Rodrıs Zukunft bekannt gegeben. Barcelona will jedoch bis zum Ende des Sommer-Transferfensters alle Möglichkeiten ausschöpfen, um den spanischen Mittelfeldspieler zu verpflichten.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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