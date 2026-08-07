Schreckliche Details: 14-Jähriger verübt Amoklauf an Schule in Thailand

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Schreckliche Details: 14-Jähriger verübt Amoklauf an Schule in Thailand

Eine Schießerei, veranstaltet von einem Neuntklässler an der renommierten Thepsirin-Schule in der Provinz Nonthaburi in Thailand, forderte schwere Verluste und zahlreiche Opfer. Bevor der Teenager zur Schule kam, tötete er auch seine Großeltern in seinem Haus.

Den Ermittlungsergebnissen zufolge beläuft sich die Gesamtzahl der bei der Tragödie getöteten Menschen auf 8 bis 9. Weitere 15 Personen erlitten Verletzungen unterschiedlicher Schwere.

Wie passierte die Tragödie?

Der Vorfall ereignete sich gegen 10:00 Uhr Ortszeit an der Thepsirin-Schule im Bezirk Bang Kruai am Stadtrand von Bangkok.

Ein 14-jähriger Schüler der 9. Klasse, der diese Schule besuchte, benutzte eine 9-mm-Pistole seines Großvaters, der ein ehemaliger Lehrer war, und eröffnete gezielt das Feuer in den Klassenzimmern. Zeugen zufolge bewegte sich der Teenager in einer lila Schuluniform mit einer schwarzen Tasche auf der Schulter fort.

„Wir waren in unserem Klassenzimmer. Nachdem unser Lehrer, der an der Tür stand, erschossen wurde, ist es uns irgendwie gelungen zu fliehen“, sagte ein Schüler der 7. Klasse, der Zeuge des Vorfalls war.

Zustand der Opfer und Verletzten

Den von Quellen veröffentlichten Informationen zufolge stellt sich die Zusammensetzung der Opfer wie folgt dar:

  • Der Teenager, der den Angriff verübte (beging am Tatort Selbstmord);

  • Die Großeltern des Teenagers;

  • Die Lehrer und Schülerder Schule.

Als Rettungsdienste und Notdienste eintrafen, wurden Schüler und Personal sofort evakuiert. Mindestens zwei nahegelegene Schulen und Kindergärten stellten ihren Betrieb vorübergehend ein.

Reaktion von Regierung und Offiziellen

Der thailändische Premierminister Anutin Charnvirakul trat vor Journalisten und sprach den Familien der Opfer sein tiefstes Beileid aus:

„Das ist wirklich schrecklich, so etwas hätte nicht passieren dürfen. Wie konnte das in unserem Land passieren?“ — sagte der Premierminister und betonte, dass die Kontrollen für den Schusswaffenbesitz weiter verschärft werden.

Zur Erinnerung: Die Thepsirin-Schule ist eine historische und renommierte Bildungseinrichtung, die seit dem späten 19. Jahrhundert betrieben wird und an der viele Premierminister und Diplomaten des Landes studiert haben.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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