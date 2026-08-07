Federico Gatti verletzt: Verteidiger könnte Duell mit Inter verpassen

Juventus-Innenverteidiger Federico Gatti nahm wegen körperlicher Beschwerden nicht am Mannschaftstraining teil. Laut GOAL.com und Tuttosport leidet der Spieler vor dem morgigen Testspiel gegen Inter unter leichten Muskelbeschwerden im rechten Oberschenkel, wie GOAL.com berichtet.

Der Einsatz des 1998 geborenen Verteidigers im morgigen Spiel ist derzeit fraglich. Das Trainerteam soll seinen Zustand nach der letzten Trainingseinheit prüfen und anschließend eine Entscheidung treffen. Die Situation könnte in der Saisonvorbereitung von Bedeutung sein und Änderungen an den Plänen der Mannschaft erforderlich machen.

Transfergerüchte und Testspiele

Laut Berichten aus Turin kursierten zuletzt zahlreiche Transfergerüchte um den Spieler. Insbesondere das Interesse der von Giovanni Manna und Massimiliano Allegri geführten SSC Napoli wird ernsthaft diskutiert. Dennoch stand Gatti in allen sommerlichen Testspielen von Juventus in der Startelf und überzeugte gegen Basel, Standard Lüttich, Nizza und Chelsea.

Cheftrainer Luciano Spalletti äußerte sich auf einer Pressekonferenz zum Zustand des Spielers. Seinen Angaben zufolge nahmen drei oder vier Spieler wegen der Belastung und der aufgelaufenen Müdigkeit nicht am heutigen Training teil.

Wie Spalletti erklärte, sei die Organisation solcher Veranstaltungen nicht einfach und führe zu zusätzlicher Müdigkeit. Der Trainer fügte hinzu, dass die Situation in den kommenden Stunden besprochen werde und geklärt werden solle, wie die Spieler die Belastung verarbeitet haben.

Nun werden die Einschätzung des medizinischen Stabs und die Ergebnisse der letzten Trainingseinheit endgültig darüber entscheiden, ob Federico Gatti gegen Inter zum Einsatz kommt.