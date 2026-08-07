Berichte, wonach der spanische Mittelfeldspieler Rodri kurz davorsteht, seine Karriere beim FC Barcelona fortzusetzen, sorgen in der Fußballwelt für hitzige Diskussionen. Zuvor hatte die Presse berichtet, der „königliche Klub“ reagiere gelassen auf die Entscheidung des Spielers und respektiere sie. Neue von Sport veröffentlichte Details widerlegen diese Annahmen jedoch vollständig und deuten auf große Unzufriedenheit und Wut in der Führung von Real Madrid hin. Goal.com berichtet darüber.

Erste Informationen unter Berufung auf Foot Mercato und AS besagten, dass Real Madrid Rodr​​is Entscheidung verstehen und ihm für die Zukunft viel Erfolg wünschen würde. Tatsächlich sollen Florentino Pérez und der Cheftrainer der Mannschaft über die Situation äußerst verärgert sein. Der Klubpräsident soll zutiefst enttäuscht darüber sein, dass ein als nahezu perfekt geltender Transfer gescheitert ist.

Führung und Pérez sind enttäuscht

Wie bekannt wurde, hatte Florentino Pérez zunächst nicht geplant, den Mittelfeldspieler zu verpflichten. Rodr​​is herausragende Leistungen bei der Weltmeisterschaft und die entschlossenen Bemühungen der engen Vertrauten des Klubs, José Ángel Sánchez und Juni Calafat, brachten den Präsidenten jedoch zum Umdenken und ließen ihn dem Transfer zustimmen.

Sánchez und Calafat hatten der Führung versichert, dass mit dem Spieler eine Einigung erzielt worden sei und alles positiv enden werde. Dennoch änderte sich die Situation in letzter Minute dramatisch, und Rodri nahm die Verhandlungen mit Barcelona wieder intensiver auf. Dies führte zu tiefgreifender Verwirrung in der Führung des Madrider Klubs.

Präsidentschaftswahl und Reaktion des Trainers

Die Lage spitzte sich weiter zu, nachdem Rodr​​is Name in den Plänen von Enrique Riquelme genannt wurde, einem Kandidaten bei der Präsidentschaftswahl von Real Madrid. Dies löste bei Florentino Pérez heftigen Widerstand aus; zunächst soll er sogar versucht haben, die Verpflichtung des Spielers abzulehnen.

Auch Real-Madrid-Cheftrainer José Mourinho soll über das Scheitern dieses Transfers äußerst wütend sein. Der Trainer und die Klubführung können nicht akzeptieren, dass der größte Rivale einen solchen Vorteil erlangt und ihre Pläne nicht umgesetzt werden. Die Madrilenen müssen nun ihre Strategie für das Sommer-Transferfenster überdenken.