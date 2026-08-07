Manchester-City-Star vor Wechsel zu anderem Premier-League-Klub für 70 Millionen Euro

In der englischen Premier League könnte ein unerwarteter und spektakulärer Transfer zustande kommen. Manchester CityDer 28-jährige zentrale Mittelfeldspieler Tijjani Reijnders soll seine Karriere bei Nottingham Forest fortsetzen.

Dies berichtet das renommierte TEAMtalk unter Berufung auf eigene Quellen.

Nottinghams Hauptziel und ein Preis von 70 Millionen Euro

Laut der Quelle haben die Verantwortlichen und das Trainerteam von Nottingham Forest den niederländischen Mittelfeldspieler als wichtigstes und vorrangiges Transferziel zur Verstärkung des Zentrums ausgemacht.

„Manchester Cityist ebenfalls nicht gegen das Geschäft und hat seine vollständige Bereitschaft signalisiert, Angebote von rund 70 Millionen Euro für Tijjani Reijnders zu prüfen.

Reijnders’ Statistik bei Manchester City

Die Citizens verpflichteten den niederländischen Fußballer im vergangenen Sommer vom italienischen Klub Milan für 55 Millionen Euro .

Im bisherigen Saisonverlauf verzeichnete Reijnders im Trikot vonManchester Cityin allen Wettbewerben folgende Werte:

Einsätze: 28 Spiele

Erzielte Tore: 5

Vorlagen: 2

Sollte Nottingham Forest ein Angebot über 70 Millionen Euro abgeben, könnte der Klub aus Manchester durch diesen Transfer einen erheblichen finanziellen Gewinn erzielen.

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