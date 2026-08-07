Manchester City beginnt mit der Planung für einen Mittelfeldumbau

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Manchester City beginnt mit der Planung für einen Mittelfeldumbau

Manchester City, einer der großen Klubs der englischen Premier League, hat damit begonnen, sein Mittelfeld grundlegend umzubauen. Laut GOAL.com bereitet sich die Klubführung auf einen möglichen Abgang von Führungsspieler Rodri vor und arbeitet aktiv an einer Verstärkung des Mittelfelds. Da ein Wechsel des spanischen Spielers zum FC Barcelona immer wahrscheinlicher wird, ergreift der englische Klub Maßnahmen, um diesen Verlust zu kompensieren. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie bekannt wurde, hat Enzo Maresca Pep Guardiola als Cheftrainer von Manchester City abgelöst und will die taktischen Möglichkeiten der Mannschaft auf eine neue Stufe heben. Die Klubführung hat die Verpflichtung von Elliot Anderson bereits offiziell bekannt gegeben. Um jedoch die Qualität des Kaders zu bewahren und dem Trainer mehr Optionen zu bieten, sollen mindestens zwei weitere hochkarätige zentrale Mittelfeldspieler verpflichtet werden.

Enzo Fernandez und Ayyoub Bouaddi sind die Hauptziele

Laut Gianluca Di Marzio ist der argentinische Nationalspieler Enzo Fernandez die wichtigste Transferpriorität des englischen Klubs. Sowohl der Verein als auch Cheftrainer Enzo Maresca sehen ihn derzeit als führenden Kandidaten für die zentrale Rolle im Mittelfeld. Der Transfer dürfte jedoch äußerst schwierig werden, da der Marktwert des Spielers sehr hoch ist und sein Klub ihn nur ungern abgeben möchte. Manchester City will in den kommenden Wochen dennoch Gespräche führen und Möglichkeiten für eine Einigung ausloten.

Gleichzeitig steigt auch das Ansehen des jungen Talents Ayyoub Bouaddi auf dem Transfermarkt rasant. Manchester City zeigt sich bei dem Nachwuchsspieler, der mit seinen Leistungen für die marokkanische Nationalmannschaft die Aufmerksamkeit führender europäischer Klubs auf sich gezogen hat, besonders entschlossen. Erste Kontakte zwischen den Parteien wurden bereits hergestellt, und die Verantwortlichen des englischen Klubs wollen eine Einigung erzielen, bevor die Konkurrenz zunimmt.

Da ein Abschied Rodrís von der Mannschaft immer wahrscheinlicher wird, ist die Klubführung gezwungen, auf dem Transfermarkt entschlossen zu handeln. Die Transferkampagne, die mit der Verpflichtung von Elliot Anderson begonnen hat, nimmt weiter an Fahrt auf und wird in den kommenden Wochen bestimmen, wie das zentrale Mittelfeld von Manchester City in der nächsten Saison aussehen wird.

Manchester CityEnzo FernandezAyyoub BouaddiRodriPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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