Rodri-Transfer: Unerwartete Wende im spanischen Fußball

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Rodri-Transfer: Unerwartete Wende im spanischen Fußball

Im erbitterten Duell zwischen den beiden großen Rivalen des spanischen Fußballs—Barcelona und Real Madrid—haben die Katalanen einen unerwarteten und spektakulären Sieg errungen. Laut Goal.com steht Rodri, einer der besten defensiven Mittelfeldspieler der Welt, kurz davor, seine Karriere nicht in Madrid, sondern bei Barcelona fortzusetzen. Der Transfer könnte zu einem der spektakulärsten Deals der vergangenen Jahre werden und das Kräfteverhältnis in La Liga grundlegend verändern. Dies berichtete Goal.com berichtet .

Offenbar war der spanische Spitzenklub zuletzt der aussichtsreichste Kandidat für die Verpflichtung des Fußballers. Vor allem die überzeugenden Leistungen des Spaniers in der Nationalmannschaft und seine jüngsten Erfolge hatten das Interesse des Madrider Klubs an ihm weiter verstärkt. Die Führung von Barcelona hat die Situation jedoch in den vergangenen Tagen grundlegend verändert und es geschafft, den Spieler direkt vor der Nase des Rivalen wegzuschnappen.

Vertragsbedingungen und finanzielle Aspekte

Das bevorstehende Ende von Rodris aktuellem Vertrag bei Manchester City spielte bei der möglichen Verpflichtung eine wichtige Rolle. Da nur noch eine Saison im Vertrag des Spielers beim englischen Klub verbleibt, wird seine Ablösesumme deutlich unter seinem Marktwert eingeschätzt. Damit bot sich dem katalanischen Klub eine seltene Gelegenheit, die nicht verpasst werden durfte.

Die Verantwortlichen von Manchester City bemühen sich derzeit weiter darum, den Mittelfeldspieler im Team zu halten und seinen Vertrag zu verlängern. Dennoch soll der englische Klub laut den neuesten Informationen bereit sein, ein Angebot von mehr als 60 Millionen Pfund (81 Millionen US-Dollar) zu prüfen, um den Spieler in der kommenden Saison nicht ablösefrei zu verlieren.

Das Kräfteverhältnis in La Liga

Rodris Entscheidung für Barcelona war für die Fußballwelt eine große Überraschung. Die meisten Experten hatten erwartet, dass er sich Real Madrid anschließen würde. Nach separat geführten Verhandlungen haben die Katalanen das Transferduell gewonnen und stehen kurz davor, ihren Kader mit einem Weltstar zu verstärken.

Obwohl es noch keine offizielle Bekanntgabe gibt, soll die Einigung in die finale Phase eingetreten sein. Der Wechsel wird den Titelkampf in der spanischen Liga zweifellos beeinflussen. Dieser Vorgang zeigt deutlich, dass die Rivalität zwischen den beiden Topklubs nicht nur auf dem Rasen, sondern auch auf dem Transfermarkt intensiv weitergehen wird.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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