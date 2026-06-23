Virales Video vergleicht Nationalmannschaften von Türkei und Südkorea

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Virales Video vergleicht Nationalmannschaften von Türkei und Südkorea

Nachdem die türkische Nationalmannschaft nach einer Niederlage aus dem Turnier ausgeschieden ist, verbreitet sich ein Video in den sozialen Netzwerken. Im unteren Teil des Bildschirms ist das Training der südkoreanischen Fußballer zu sehen, während im oberen Teil die Vorbereitung der türkischen Nationalmannschaft gezeigt wird.

Das Video vergleicht die Einstellung beider Mannschaften zum Training. Türkische Fans kritisieren die Nationalspieler scharf für ihre Vorbereitungsintensität und die Ergebnisse auf dem Platz.

Einige Blogger kommentieren die Situation mit Humor und antworten auf die Frage „Wer hat in der türkischen Nationalmannschaft am härtesten gearbeitet?“ mit „Der Friseur“. Diese Ironie bezieht sich auf die Kritik, dass die Spieler mehr Wert auf ihr Aussehen als auf die erwartete Leistung auf dem Spielfeld gelegt haben.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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