Kylian Mbappe sagt, die zweistündige Pause im Spiel gegen den Irak habe ihn nervös gemacht

Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft, Kylian Mbappe, verriet, wie die unangenehmen Wetterbedingungen und eine lange Unterbrechung während des Spiels gegen den Irak im Rahmen der Weltmeisterschaft seine psychische Verfassung beeinflussten. Die Begegnung in Philadelphia wurde aufgrund eines schweren Sturms unterbrochen, doch trotz dieser Schwierigkeiten gelang den Franzosen ein souveräner 3:0-Sieg. Dies berichtete Goal.com Bericht gibt an.

Der während des Spiels aufgetretene schwere Sturm zwang die Organisatoren zu Sicherheitsmaßnahmen. Die Schiedsrichter unterbrachen die Partie für längere Zeit und schickten die Spieler beider Mannschaften in die Kabinen. Diese unerwartete Pause wurde nicht nur für die Fans, sondern auch für die Stars auf dem Platz zu einer echten Herausforderung. Laut ESPN dauerte die Unterbrechung fast zwei Stunden.

Psychischer Druck und Konzentrationsprobleme

In einem Interview nach dem Spiel betonte Kylian Mbappe, dass es in einer solchen Situation extrem schwierig sei, die professionelle Konzentration aufrechtzuerhalten. Seinen Worten zufolge wirkt sich die Störung des Spielrhythmus durch externe Faktoren negativ auf das psychische Gleichgewicht der Spieler aus.

"Es war eine sehr lange Nacht. Es verging viel Zeit, und emotional wurde ich sehr nervös. Fast zwei Stunden in der Kabine zu verbringen und dabei konzentriert zu bleiben, ist eine sehr schwierige Aufgabe. Wir haben unser Bestes gegeben, um wieder in das Spiel zurückzufinden", gab der französische Stürmer zu.

Trotzdem konnte Mbappe nach seiner Rückkehr auf den Platz seine hohe Klasse unter Beweis stellen. Er erzielte einen Doppelpack und trug maßgeblich zum Sieg seines Teams bei. Dieses Ergebnis ermöglichte es der französischen Nationalmannschaft, den Einzug in die K.-o.-Runde vorzeitig zu sichern.

Obwohl die irakische Nationalmannschaft versuchte, in der Defensive diszipliniert zu agieren, hielt sie dem französischen Druck nach der Pause nicht stand. Mbappes Tore und das Niveau des Mannschaftsspiels bewiesen erneut, dass Frankreich einer der Hauptfavoriten des Turniers ist.

Normalerweise können solch lange Pausen für Außenseiter-Teams von Vorteil sein, da sie das Offensivtempo des Gegners stören. Erfahrene Teams wie Frankreich konnten die Situation jedoch durch strategische Gespräche in der Kabine und Anweisungen des Trainerstabs zu ihren Gunsten lösen.

Nach diesem Sieg festigte die französische Nationalmannschaft ihre Führung in der Gruppe. Kylian Mbappe zeigte in der Praxis, dass in der modernen Fußballwelt nicht nur die physische, sondern auch die psychische Vorbereitung ein Garant für den Sieg ist.