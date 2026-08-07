Andrea Cambiaso spricht über Transfergerüchte und seine Ziele bei Juventus

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Andrea Cambiaso spricht über Transfergerüchte und seine Ziele bei Juventus

Vor dem nächsten Freundschaftsspiel der italienischen Derby-Rivalen in Perth, Australien, nahm Juventus-Verteidiger Andrea Cambiaso an einer Pressekonferenz teil. Wie TuttoJuve.com berichtet, äußerte sich der Spieler zur Saisonvorbereitung der Mannschaft, zu Transfergerüchten und zum bevorstehenden Spiel gegen Inter. Darüber berichtet Goal.com berichtet .

Cambiaso betonte, dass jedes Duell zwischen Inter und Juventus stets besondere Aufmerksamkeit und einen eigenen Reiz habe. Obwohl die Begegnung diesmal den Charakter eines Freundschaftsspiels trägt, werden auf dem Platz ein ernsthafter Wettbewerb und eine hohe Intensität erwartet. Der Spieler erklärte, dass die Mannschaft alles geben und den Fans eine würdige Leistung bieten wolle.

Der Verteidiger unterstrich außerdem, wie wichtig es sei, die Saison unter dem Cheftrainer zu beginnen. Seinen Worten zufolge verinnerlichen die Spieler mit der Zeit die Taktik und Ideen des Trainers immer besser. Trotz langer Reisen und Müdigkeit arbeitet die Mannschaft im Training mit großer Begeisterung.

Transfergerüchte und Positionen

Zu verschiedenen Meldungen während des Sommer-Transferfensters erklärte Cambiaso, solche Situationen seien ein fester Bestandteil des modernen Fußballs und die Spieler hätten sich längst daran gewöhnt. Zudem betonte er entschieden, dass er stolz darauf sei, das Trikot von Juventus zu tragen, und seine gesamte Aufmerksamkeit auf seine Aufgaben im Verein richte.

Der Spieler erklärte, es spiele keine Rolle, auf welcher Seite er agiere, und fügte hinzu, dass er bereit sei, der Mannschaft auf jeder Position zu helfen. Er erinnerte daran, in den vergangenen Spielzeiten auch auf dem rechten Flügel gespielt zu haben, und betonte, dass er unabhängig von der Position, auf der ihn der Trainer einsetze, stets sein Bestes geben werde.

Mit Blick auf die vergangene Saison räumte Cambiaso ein, dass die Ergebnisse nicht zufriedenstellend gewesen seien und man diese Situation nicht einfach vergessen könne. Die Fehler und Defizite des vergangenen Jahres sollten der Mannschaft als zusätzliche Lehre dienen und die Grundlage dafür bilden, in der kommenden Saison noch härter zu arbeiten und weiter voranzukommen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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