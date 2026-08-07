Arsenal macht Transfer von Bruno Guimarães für 75 Millionen Pfund perfekt

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Arsenal macht Transfer von Bruno Guimarães für 75 Millionen Pfund perfekt

Der FC Arsenal hat eine Einigung über die Verpflichtung von Newcastle-United-Kapitän Bruno Guimarães erzielt. Die Ablösesumme beträgt 75 Millionen Pfund. Die Verhandlungen nahmen eine dramatische Wende, nachdem der brasilianische Mittelfeldspieler der Klubführung seinen Wechselwunsch mitgeteilt hatte. Goal.com berichtet .

Wie die BBC berichtet, verabschiedete sich der 28-Jährige während des Trainingslagers in Spanien unter Tränen von seinen Mitspielern und den Klubmitarbeitern. Newcastle United hatte nicht vor, seinen Führungsspieler zu verkaufen, musste dem Transfer aufgrund der Umstände jedoch zustimmen.

Stellungnahme der Klubführung und Transferdetails

Newcastles Sportdirektor Ross Wilson erklärte, dass der Transfer von Bruno Guimarães nicht Teil der Sommerplanung des Klubs gewesen sei. Die emotionale und öffentliche Aussage des Spielers, die Mannschaft verlassen zu wollen, habe die Klubführung jedoch zu einer Änderung ihrer Entscheidung gezwungen.

„Bruno sagte uns mit großem Respekt, aber auch unter starken Emotionen, dass er gehen wolle. Das wurde nicht allein durch seinen Wunsch entschieden, aber als wir eine bestimmte Summe erreicht hatten, mussten wir uns der Situation anpassen“, sagte Wilson.

Geschäftsführer David Hopkinson bestätigte, dass Arsenal zunächst eine niedrigere Summe für den Spieler geboten hatte, letztlich jedoch eine Ablöse erzielte, die den finanziellen Vorstellungen des Klubs entsprach. Seinen Worten zufolge handelt es sich um die höchste jemals registrierte Ablösesumme für einen Spieler dieses Alters und auf dieser Position.

Der nächste Verlust für Newcastle

Durch diesen Transfer ist Bruno Guimarães der vierte Schlüsselspieler, der Newcastle United innerhalb des vergangenen Jahres verlassen hat. Zuvor wechselte Sandro Tonali zu Tottenham und Anthony Gordon zum FC Barcelona, während Alexander Isak im vergangenen Sommer zu Liverpool ging.

Experten zufolge hat Arsenal mit diesem Transfer nicht nur einen starken Spieler, sondern auch einen Führungsspieler mit großer Erfahrung auf dem Platz und in der Kabine gewonnen. Die Vertragsbedingungen und finanziellen Details stellten beide Seiten zufrieden.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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