Der Starstürmer der US-Nationalmannschaft, Folarin Balogun, wird voraussichtlich im aktuellen Sommertransferfenster Monaco verlassen. Angesichts des ernsthaften Interesses englischer Vereine hat der französische Club einen klaren Preis für seinen Hauptstürmer festgelegt. Es wird erwartet, dass unter den englischen Clubs ein großer Wettbewerb um den 24-jährigen Spieler, ein Absolvent der Arsenal-Akademie, entbrennt. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Laut einem Bericht von The Athletic sind die Verhandlungen über einen neuen Vertrag zwischen dem Spieler und dem Verein zum Stillstand gekommen. Daher hat Balogun beschlossen, die französische Liga zu verlassen, um ein neues Kapitel in seiner Karriere aufzuschlagen. Sein Status als Homegrown-Spieler macht den Transfer für Premier-League-Teams noch attraktiver.

Transferwert und Interessenten

Die Führung von Monaco ist nicht bereit, ihren Stürmer für weniger als 50 Millionen Euro ziehen zu lassen. Sollte dieses Geschäft zustande kommen, würde der Club aus dem Fürstentum einen Gewinn von fast 20 Millionen Euro gegenüber seiner ursprünglichen Investition erzielen. Derzeit haben mehrere englische Top-Clubs erste Gespräche mit den Vertretern des Spielers aufgenommen. Zudem beobachten Vereine der italienischen Serie A die Situation aufmerksam.

Balogun konnte sich in der französischen Liga beweisen. Nach einer Leihe bei Reims stieß der Stürmer zu Monaco und erzielte insgesamt 31 Tore in 91 Spielen. Sein technisches Können und seine Konstanz auf dem Platz haben die Aufmerksamkeit vieler Scouts erregt.

Erfolg bei der Weltmeisterschaft

Die Steigerung des Transferwerts ist auch auf seine glanzvolle Leistung bei der Weltmeisterschaft 2026 zurückzuführen. Mit einem Doppel im Spiel gegen die Nationalmannschaft von Paraguay wurde Folarin Balogun zum ersten Amerikaner seit 1930, der zwei Tore in einem WM-Spiel erzielte. Für die US-Nationalmannschaft hat er in 29 Spielen 11 Tore geschossen.

Derzeit konzentriert sich der Spieler auf die Teilnahme der Nationalmannschaft an der K.-o.-Runde. Seine Agenten prüfen derweil die eingehenden Angebote. Laut Goal.com wird nach Ende des Turniers eine echte "Auktion" um Balogun erwartet, wobei ein Wechsel zu einem der führenden Clubs der englischen Premier League wahrscheinlich ist.

Dieser Transfer ist auch für usbekische Fußballfans interessant, da die Bewegungen junger und talentierter Stürmer wie Balogun zwischen den Top-5-Ligen immer im Rampenlicht stehen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir ihn bald in der stärksten Liga der Welt sehen werden.