Cannavaro: "Usbekistans Spieler haben keine Sekunde lang aufgegeben"

Fabio Cannavaro, Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, äußerte sich nach dem WM-Spiel gegen Portugal über sein Team.

Der italienische Spezialist erklärte, dass bereits im Vorfeld klar war, dass Usbekistans erste Teilnahme an der Weltmeisterschaft nicht einfach werden würde. Laut ihm war nach der Auslosung, bei der Kolumbien und Portugal in dieselbe Gruppe kamen, klar, dass das Team vor schweren Prüfungen stand.

"Es ist natürlich, dass der erste Auftritt bei einer Weltmeisterschaft nicht einfach ist. Nach der Auslosung wussten wir, dass wir mit Kolumbien und Portugal in einer sehr schwierigen Gruppe gelandet sind", sagte Cannavaro.

Der Cheftrainer betonte, dass er trotz des Ergebnisses gegen Portugal nicht unzufrieden mit seinen Spielern sei. Er sagte, dass er bereits nach dem Spiel gegen Kolumbien stolz auf sein Team gewesen sei und diese Meinung auch nach der Partie gegen Portugal nicht geändert habe.

"Ich bin auch heute stolz auf mein Team. Sie hatten Schwierigkeiten, aber sie haben keine Sekunde lang aufgegeben", sagte der Trainer.

Cannavaro merkte an, dass Portugal auf allen Positionen über hochklassige Spieler verfügt. Zudem fügte er hinzu, dass der Gegner mit großer Motivation auf den Platz gegangen sei.

Seiner Meinung nach dient die Weltmeisterschaft als wertvolle Erfahrung für Usbekistan. Durch diese Spiele erhält das Team die Möglichkeit, sich an das Fußballniveau der Weltspitze anzupassen und Schlüsse für zukünftige Partien zu ziehen.