Juventus im Derby d’Italia geschlagen: Die positiven und negativen Aspekte des Spiels

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Juventus im Derby d’Italia geschlagen: Die positiven und negativen Aspekte des Spiels

Inter und Juventus trafen in einem Freundschaftsspiel im Optus Stadium in Perth, Australien, aufeinander. In einem unterhaltsamen und hart umkämpften Derby d’Italia setzte sich die Mannschaft aus Mailand mit 2:1 durch. Dimarco und Diouf erzielten die Tore für den Sieger, während Conceicao den einzigen Treffer für Juventus markierte. Goal.com berichtet darüber.

Nach Angaben von Goal.com war die Partie für Juventus unter Luciano Spalletti ein wichtiger Bestandteil der Saisonvorbereitung und ermöglichte dem Trainerstab, klare Schlüsse über die aktuelle Verfassung der Spieler zu ziehen. Auch wenn das Ergebnis nicht den Vorstellungen des Turiner Klubs entsprach, hinterließen einige individuelle Aktionen und die Leistungen der Neuzugänge bei den Experten unterschiedliche Eindrücke.

Positive Entwicklungen und Führungsspieler auf dem Platz

Einer der im Mittelfeld eingesetzten Spieler überzeugte mit präzisen Pässen, guter Übersicht und engagierter Defensivarbeit. Er bereitete Cambiaso eine gute Chance vor und verbuchte einen sehenswerten Assist. Nach starken Auftritten in den Vorbereitungsspielen hat der Spieler seine Chancen auf einen Verbleib bei Juventus weiter erhöht.

Auch in der Offensive der Mannschaft waren positive Entwicklungen zu erkennen. Ein erfahrener Spieler, der nach einer ineffektiven ersten Halbzeit für einen Angreifer eingewechselt wurde, entwickelte sich zum Fixpunkt im Angriff von Juventus. Sein Zusammenspiel mit den Teamkollegen und seine Aktivität im Strafraum stellten die gegnerische Abwehr vor große Probleme.

Neue Spieler und strittige Situationen

Auch Kolo Muani, der erstmals im Trikot von Juventus auflief, blieb mit mehreren positiven Aktionen in Erinnerung. Seine Fähigkeit, mit erhobenem Kopf zu spielen, Gegenspieler auszudribbeln und seinen Mitspielern präzise Pässe zu liefern, zeigte, dass er das Angriffspotenzial von Spallettis Mannschaft steigern kann.

Das junge Talent Alajbegovic sorgte trotz eines im Vergleich zu einigen Mitspielern geringeren Vorbereitungsstands ebenfalls für mehrere glänzende Momente und weckte Hoffnung für die Zukunft. Gegen Ende der Partie konnte er jedoch eine gute Chance nicht nutzen und gab einen schwachen Schuss ab, wodurch Juventus den Ausgleich verpasste.

Ein weiterer eingewechselter Spieler zeigte großen Einsatz, war jedoch etwas unzufrieden damit, dass seine Mitspieler ihm den Ball zu spät zuspielten. Dennoch erzielte er am Ende der Partie Juventus’ Treffer und milderte damit den bitteren Beigeschmack der Niederlage zumindest ein wenig.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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