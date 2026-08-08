Chinas CXMT fordert die Marktführer auf dem Weltmarkt heraus

CXMT, Chinas führender Hersteller von Speicherchips, stärkt seine Position auf dem globalen Markt deutlich, indem das Unternehmen die Produktion moderner DRAM-Speicher aufnimmt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters will das Unternehmen in den kommenden Jahren einen erheblichen Anteil am Weltmarkt erobern und den großen Konzernen, die die Branche bislang dominieren, ernsthafte Konkurrenz machen. Ixbt.com berichtet .

Der globale Markt für DRAM-Speicher wird derzeit hauptsächlich von drei großen Akteuren kontrolliert — Samsung, SK Hynix und Micron. Obwohl der chinesische Hersteller bislang nur 6–7 Prozent des Marktes hält, plant er, diesen Anteil dank laufender Großprojekte in naher Zukunft um ein Mehrfaches zu steigern.

Beispiellose Ausweitung der Produktionskapazitäten

Analysen von Experten zufolge baut CXMT seine Produktionskapazitäten rasch aus. Derzeit betreibt das Unternehmen drei große Werke zur Herstellung von DRAM-Speicher. Zwar wurden keine offiziellen Statistiken veröffentlicht, doch inoffizielle Quellen schätzen, dass jedes Werk monatlich etwa 100.000 Wafer verarbeiten kann.

Damit beläuft sich die gesamte Produktionsmenge des Unternehmens auf etwa 300.000 Wafer pro Monat. Ohne das Produktionstempo zu drosseln, baut das chinesische Unternehmen bereits zwei weitere neue Werke. Nach ihrer Inbetriebnahme kann CXMT seine Produktionsmenge innerhalb kurzer Zeit verdoppeln.

Der Plan, bis 2030 einen Marktanteil von 30 Prozent zu erreichen

Laut Reuters prüft die CXMT-Führung außerdem ernsthaft den Bau eines sechsten Werks, um die Kapazitäten weiter auszubauen. Wenn die neuen Werke termingerecht in Betrieb genommen werden, könnte dies dem chinesischen Unternehmen den Weg ebnen, bis 2030 ganze 30 Prozent des globalen Marktes für Speicherchips zu erobern.

Solch tiefgreifende Veränderungen auf dem Markt für Speicherchips und das Auftreten eines neuen starken Wettbewerbers werden sich unweigerlich auf die Preispolitik im globalen Technologiemarkt auswirken. Traditionelle Marktführer wie Samsung, SK Hynix und Micron sind gezwungen, neue Strategien zur Wahrung ihrer Positionen zu entwickeln. Dies dürfte letztlich erhebliche Auswirkungen auf Verbraucher und die Entwicklung der gesamten Branche haben.