Juventus verliert gegen Inter im Derby d’Italia – die Highlights

Im jüngsten Derby d’Italia im Optus Stadium im australischen Perth verlor Juventus mit 1:2 gegen Inter, den großen Rivalen in der italienischen Meisterschaft. Wie Goal.com berichtet, bot das Freundschaftsspiel dem Trainerstab die Möglichkeit, die Chancen des Teams für die neue Saison zu bewerten und die Stärken und Schwächen einzelner Spieler zu analysieren. Darüber berichtet Goal.com.

Obwohl die Partie für den Klub aus Turin mit einer Niederlage endete, hinterließen die Leistungen einiger Spieler bei Experten und Fans einen positiven Eindruck. Für Inter trugen sich Dimarco und Diouf in die Torschützenliste ein, während Conceição das einzige Tor von Juventus erzielte und zu den aktivsten Spielern auf dem Platz gehörte.

Positive Veränderungen und Spieler, die auf sich aufmerksam machten

Den Angaben der Quelle zufolge zogen die Leistungen der Mannschaft im defensiven Mittelfeld und im Mittelfeld große Aufmerksamkeit auf sich. Besonders der Brasilianer überzeugte mit präzisen Pässen, guter Übersicht und defensiver Disziplin. Er bereitete Cambiaso eine gute Chance vor, doch sein Teamkollege entschied sich für einen Pass statt für einen Abschluss. Die Leistung dieses Spielers, der sich im Trainingslager vor der Saison empfohlen hat, erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Verbleibs in Turin weiter.

Auch die neuen Abläufe in der Offensive waren von großer Bedeutung. Obwohl er sein erstes Saisonspiel bestritt und körperlich etwas hinter seinen Mitspielern zurücklag, versuchte er, auf dem Platz Verantwortung zu übernehmen. Im Vergleich zu David, der in der ersten Halbzeit kaum in Erscheinung trat, verlieh seine Präsenz den Angriffen der Mannschaft mehr Struktur und einen klaren Bezugspunkt.

Herausforderungen und Hoffnungen für die Zukunft

Ein weiterer Spieler, der einen positiven Eindruck hinterließ, fiel durch seine aktiven Aktionen auf dem Flügel auf. Mit erhobenem Kopf versuchte er, Gegenspieler auszuspielen und seinen Mitspielern gute Chancen zu bereiten. Besonders mit Kolo Muani, der erstmals für Juventus auflief, zeigte er ein gutes Zusammenspiel. Auch wenn Kolo Muani seine beste körperliche Verfassung noch nicht erreicht hat, wecken einige seiner Aktionen große Hoffnungen für die Zukunft.

Obwohl Kolo Muani körperlich noch nicht vollständig wiederhergestellt war, versuchte er in der Schlussphase, das gegnerische Tor zu gefährden, und schaffte es schließlich, sich in die Torschützenliste einzutragen. Von dem Moment an, in dem er eingewechselt wurde, zeigte er sich aktiv und verbarg seinen Unmut darüber nicht, dass seine Mitspieler ihm den Ball zu langsam zuspielten. Sein spätes Tor milderte den bitteren Beigeschmack der Niederlage für Juventus zumindest ein wenig.